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山登絕頂我為峰！雪霸管理處巡查難度高達5級的聖稜線

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸管理處這次巡查過程，共查核5隊25名山友的入園許可，均查無不法。圖／雪管處提供
雪霸管理處這次巡查過程，共查核5隊25名山友的入園許可，均查無不法。圖／雪管處提供

雪霸國家公園管理處最近由處長林文和率隊勘查難度高達5級的聖稜Y線步道，多日巡查過程共查核5隊共 25名山友的入園許可，都無不法情事；雪管處強調，這次巡查同時辦理淨山及設施改善勘查檢修、資源巡護、遊客服務等工作，盼對園區步道經營管理有更精進作為，也籲請山友共同維護雪霸的高山資源。

雪管處指出，雪霸為高山型國家公園，面積廣達7萬6000多公頃，園內3000公尺以上高山有51座，每年吸引國內外約10萬名人次來登山或健行。其中以台灣第二高峰3886公尺高的雪山主峰、有「世紀奇峰」之稱的大霸尖山(3492公尺)最受登山客喜愛。

為實際了解園區各項資源、步道狀況及設施維護管理、現場入園查核作業等情況，雪管處人員及保育巡查員勘查難度5級的聖稜Y線步道，4月28日至5月2日的巡查過程，也查核了5隊山友的入園許可，全數都無違法違規情況。

雪管處表示，園區共規畫有8條登山路線，其中聖稜線是盤踞於大霸尖山至雪山主峰間的稜線，整條稜線海拔都超過3千公尺，為園區內著名的登山路線之一，也是日治時期以來最吸引山友來自我挑戰攀登的路線；聖稜線的路線分為Ｏ、Ｉ及Ｙ線，因聖稜線位處高海拔偏遠山區，步道路徑較原始，地形陡峻、高山氣候變化也大，加上中途會經過落差在20至80公尺不等素密達斷崖、品田斷崖，因此聖稜線屬國家公園步道難度較高的第5級（0至6共分7級）；來攀登聖稜線的山友務請做好體能訓練及行前規畫，尤其攀登斷崖時應架設繩索、使用安全頭盔或輔助繩索確保安全，並建議以「人包分離」方式小心攀登。

雪管處表示，這次5天4夜的聖稜線Y線巡查，辦理步道狀況巡檢、山屋牌誌等設施檢修、淨山、資源巡護、遊客服務及入園查核等工作，除現場執行步道設施檢修維護及環境清潔外，並勘查未來山屋及步道設施改善方向，包括研議新達山屋增設服務設施、池有山步道導引措施改善及更新百岳里程指示牌，同時也勘查山屋太陽板供應電力系統與提供企業ESG合作的可能性。接受查核的5隊山友都依相關規定申請入園，並依既定路線行走，其中4人來自馬來西亞，對雪霸設施環境清潔及協作服務都相當肯定。

林文和表示，偏遠山區的步道或山屋，設施設備都需要耗費大量人力、物力來完成，且後期維護也相當不易，請山友務必理解，將山屋視為自己家來愛護；聖稜線美麗壯闊，能為登山者帶來「山登絕頂我為峰」的感受，但也隱藏許多風險，務請登臨的山友必須謹慎，做好行前準備及風險評估，面對大山必須謙卑，這次不行，那就下次再來，因為山永遠都在。

登山難度分級表，從0到6級共7個等級。圖／雪管處提供
登山難度分級表，從0到6級共7個等級。圖／雪管處提供
雪管處將重新製作百岳登頂牌示，圖為標高3524公尺的品田山山頂。圖／雪管處提供
雪管處將重新製作百岳登頂牌示，圖為標高3524公尺的品田山山頂。圖／雪管處提供
登山難度分級表，從0到6級共7個等級。圖／雪管處提供
登山難度分級表，從0到6級共7個等級。圖／雪管處提供
攀登品田斷崖時應架設繩索、使用安全頭盔或輔助繩索、做好確保，並建議以「人包分離」的方式進行小心攀登。圖／雪管處提供
攀登品田斷崖時應架設繩索、使用安全頭盔或輔助繩索、做好確保，並建議以「人包分離」的方式進行小心攀登。圖／雪管處提供
雪霸聖稜線是指雪山主峰至大霸尖山的稜線（由左至右），全線都在3000公尺以上。圖／雪管處提供
雪霸聖稜線是指雪山主峰至大霸尖山的稜線（由左至右），全線都在3000公尺以上。圖／雪管處提供

國家公園 山友 雪霸

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