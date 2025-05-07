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竹北市竹北改善豆子埔溪橋梁 盼助行走安全促城市美學

中央社／ 新竹縣7日電

竹北市公所今天表示，豆子埔溪沿線多項橋梁與步道改善工程已完成，包含新寮橋欄杆安全強化、福竹街沿岸人行步道延伸翻修等，讓民眾方便、安全行走，並實現城市美學。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，豆子埔溪流經竹北市區而有多處橋梁，例如博愛橋、義崙橋、新寮橋，但相關設施長年使用下已有褪色、鏽蝕或人行道破損等問題，市公所編列近新台幣800萬元進行優化整建。

鄭朝方指出，其中，博愛橋旁的福竹街河道側邊人行步道進行延伸與翻修工程，步道由原本130.5公尺延長至177.5公尺，並增設1座無障礙斜坡道，此次工程同步完成道路刨鋪，並於涵洞兩側新設綠底標線人行道，讓整體步行動線更加安全、順暢。

他說，在竹北高中後方的義崙橋因褪色鏽蝕，目前已重整並粉刷，提升美觀；在新寮橋部分，日曬雨淋出現欄杆斷裂與褪色，經工程改善，使用不鏽鋼材質改裝欄杆，提升民眾使用的安全性。

鄭朝方表示，期盼透過常設、小規模但持續的基礎建設及細節修繕，實現城市美學，打造更安全、友善的生活環境。

人行道 竹北高中 鄭朝方

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