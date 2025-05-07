苗議員促取消機車二段式左轉及設置圓環 縣府回應了

苗栗縣2021年盤點58處路口，至今僅取消12處機車二段式左轉，此外，全縣沒有一處圓環，苗栗縣議員陳光軒、曾玟學今天建議縣府加快腳步取消二段式左轉，或評估設置圓環，有助於改善交通。

苗栗縣議會定期會今天議程，交通工務處、水利處工作報告，其中，工務處改制交工處今年1月掛牌，交通業務備受關切，陳光軒說，汽機車平權是趨勢，機車二段式左轉問題，他在議會主持專案會議，2021年縣府高風險事故路廊優先改善計畫，也盤點出58處機車二段式左轉路口。

他根據交工處提具資料，58處至今改善12處，其中9處還是他服務處提報會勘，交工處主動改善的路口少之又少，成效不彰，他認為應該要更積極，加快卻步取消強制性機車二段式左轉。

曾玟學表示，全縣沒有一座圓環，他參與會勘很多路口，有些就是因先天條件，路口複雜、交通流量大，改善多次作用也不大，例如頭份市上公園，圓環就會是一個選項，解決號誌改善交通問題，嘉義、高雄等地方都開始做圓環了，他希望交工處選擇一個示範點，試辦可行性評估逐步推動。

交工處長古明弘答覆，58處機車二段式左轉路口，可分急、中、緩等級，其中還有會勘後，決定不取消二段式左轉的路口，縣府在易肇事路口改善計畫，都會將二段式左轉納入審查。