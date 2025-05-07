桃捷綠線延伸中壢361億元 中央拍板

桃園捷運綠線延伸中壢計畫基本設計成果獲中央審議通過，桃園捷運工程局今天表示，總經費新台幣361.59億元獲同意如數核列，已預先啟動招標文件研擬作業，將加速工程發包。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，桃園捷運綠線延伸中壢計畫基本設計成果已獲中央審議通過，行政院公共工程委員會同意市府如數核列建造經費，計畫正式進入實質推動階段。

捷工局表示，綠線延伸中壢計畫自八德區捷運綠線G01建德興豐站起，路線向西延伸至台鐵中壢車站，與機場捷運A23站地下加長月台轉乘，全長約7.2公里，設有1座高架與5座地下等6座車站，總經費361.59億元。

捷工局表示，市府於民國113年7月提送基本設計成果，經交通部審查通過後，行政院公共工程委員會於今年1月20日現勘並召開審議會議，市府依據審查意見完成修正報告，昨天即接獲中央核定通過的通知。

捷運工程局長劉慶豐表示，未來G25站將成為台鐵中壢車站、捷運綠線及機場捷運線三鐵共構的核心交通樞紐，G26站緊鄰體育園區，G29站則為市立醫院預定地。

劉慶豐表示，桃園已準備好興建第二條自辦捷運，整體路線將服務沿線社會住宅、學校、醫療機構及多處聯合開發基地，並與既有機場捷運和捷運綠線無縫連接。

捷工局也說，為爭取計畫早日動工，已預先啟動招標文件研擬作業，積極推進工程招標，將加速工程發包，全力推進中壢、八德地區公共運輸建設。