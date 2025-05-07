新竹縣美術館興建工程今簽約 預計2030年完工啟用

新竹縣美術館興建工程公開競圖今天舉辦簽約典禮暨成果展，這次競圖由27家投標，在經過兩階段競爭後，由竹間聯合建築師事務所團隊摘得首獎，縣長楊文科大讚該座美術館設計貼合地方生活與文化，是一座匯聚創意、記憶與對話的文化場域。美術館工程預算初步匡列18億元，預計2030年完工啟用。

今天於文化局美術館進行簽約儀式，象徵新竹縣未來藝文新核心正式啟動，楊文科表示，新竹縣是科技首都、幸福竹縣，對於文化的建設不遺餘力，縣府依照對新竹縣的規畫，依序興建總圖書館、美術館等，提升新竹縣鄉親的文化素養。得標的建築團隊所提出的設計方案融合客家三合院意象，讓綠意與水成為路徑，延伸進入美術館場域，贏得了評審們的一致肯定，看到這個作品也讓他想到日本MIHO美術館，建物與大自然一體化的精心設計。

未來美術館基地座落竹北市，基地總面積大約2.1萬平方公尺。文化局表示，新竹縣美術館未來將集結建築美學、藝術展示及公共遊憩功能於一體，首獎設計強調與周邊環境的有機結合，並注重綠色建築的實踐，汲取竹北地區早年合院建築為靈感，以當代的方式詮釋轉換，賦予美術館開放性，與綠帶和水域諧調融合。