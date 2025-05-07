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頭份2隻棄置病死豬檢驗出爐 3項結果都呈陰性

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市斗煥坪4月29日發現2隻棄置病死豬，檢驗結果出爐，傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫都是陰性。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市斗煥坪4月29日發現2隻棄置病死豬，檢驗結果出爐，傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫都是陰性。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市斗煥坪4月29日發現2隻棄置病死，縣府農業處檢驗結果出爐，傳統豬瘟、非洲豬瘟口蹄疫都是陰性，因白豬且並非單隻等狀況並不尋常，警方將進一步追查。

頭份市斗煥坪這2隻棄置病死豬，被PO網流傳，也引起各界關切，豬屍已送化製場處理，縣府農業處採樣檢驗，結果最近出爐，農業處指出，傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫，台灣是非疫區，且檢驗也是陰性，民眾不必過於恐慌。

農業處查訪棄置地點周邊4場養豬場，都是養黑豬，但病死豬是白豬，且過去案例棄置死豬，通常只會有1隻，但這次是2隻，狀況比較異常，研判可能是養豬散戶，節省成本刻意棄置，將請警方進一步追查棄置行為人及動機。

縣府環保局、農業處指出，棄置豬屍可以依違反廢棄物清理法，處1200元至6000元罰鍰，苗栗縣有化製車收取養豬場的病死豬送到化製場，任意棄置汙染環境，也有防疫的疑慮，相關單位將加強查察防堵。

口蹄疫 農業處 非洲豬瘟

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