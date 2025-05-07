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2025新竹縣長盃龍舟競賽 49隊報名爭冠軍10萬歷年最多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天主持龍舟點睛及下水祈福儀式。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今天主持龍舟點睛及下水祈福儀式。圖／縣府提供

端午節即將到來，2025新竹縣長盃龍舟競賽今年共49隊報名參與比賽，為近年參賽隊伍最多的一次，最高獎金達10萬元，現場還有親子闖關、無人機足球科技體驗，適合闔家大小共度歡樂端午佳節。

5月30日將於新豐鄉池和湖畔盛大舉辦「2025新竹縣長盃龍舟競賽」，新竹縣長楊文科今天主持龍舟點睛及下水祈福儀式，並與新竹縣議會議長張鎮榮、新豐鄉長徐煒傑及池和宮主委陳昱成等人，共同為大會龍舟開光點睛，祈求賽事順利。

楊文科表示，今天正巧碰到下雨，有開水路、遇水則發的好預兆。今年共49隊報名參與比賽，為近年參賽隊伍最多的一次，分為機關組4隊、公開組18隊、混合組27隊。

 

此次比賽亮點豐富，除了最高獎金達10萬元，總獎金高達40萬5千元外，現場更設有親子闖關活動、無人機足球科技體驗，並提供在地特產新鮮鴨蛋品嘗等精彩內容，適合闔家大小共度歡樂端午佳節。

 

楊文科指出，縣府積極推廣龍舟運動，透過競賽活動陶冶縣民身心，並藉此傳承端午節划龍舟的文化意涵，也誠摯邀請全國民眾於5月30日蒞臨池和湖觀賞龍舟賽，為參賽隊伍加油打氣，共同感受水上競速的刺激與熱血。

 

徐煒傑也說，端午龍舟賽已成為新竹縣的重要年度活動，當日除競賽外，還有13鄉鎮市的農特產展售，讓民眾品嚐在地美味。歡迎前來新豐鄉，順道騎乘雙新自行車道，欣賞沿途海岸風光，感受在地風情。

 

教育局長楊郡慈表示，新竹縣政府與縣議會攜手推廣傳統民俗及全民運動，鼓勵各界不分年齡、性別、國籍踴躍組隊參與，體驗龍舟競賽的樂趣。

端午節即將到來，2025新竹縣長盃龍舟競賽今年共49隊報名參與比賽，為近年參賽隊伍最多的一次。圖／縣府提供
端午節即將到來，2025新竹縣長盃龍舟競賽今年共49隊報名參與比賽，為近年參賽隊伍最多的一次。圖／縣府提供

新竹 楊文科 親子

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