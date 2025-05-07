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桃園孵大巨蛋 體育局：朝促參BOT方向進行最快明年招商

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會今天體育局工作報告，多位議員關切大巨蛋規畫進度。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會今天體育局工作報告，多位議員關切大巨蛋規畫進度。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會今天安排市府體育局工作報告，藍、綠和無黨籍多位議員關心大巨蛋（中壢體育園區）孵蛋進度，體育局長許彥輝表示會朝促參BOT（民建民營）方向進行，明年招商。

議員彭俊豪等人質詢大巨蛋是否有可能成為職棒主場，與一旦市府確定要蓋大巨蛋，青埔國際棒球是否要重新定位？許彥輝說明已經拜訪一些職棒球團，包括樂天都有合作、投資興趣，不過也有可能參考目前台北大巨蛋經營模式，都在評估中。

議員楊朝偉、林政賢要求做好先期規畫，納入多項運動項目，適合不同年齡層的運動項目都要考量，議員魏筠指出先前園區被偷倒廢土，市府做交通等方面的評估的同時，也要加強防範偷倒。

議員李宗豪指出，桃園市目前各級主要棒球場都面臨修繕維護問題，體育局和市府除了規畫大巨蛋，也要充分支援各級棒球場的維修經費。

體育局表示，中壢體育園區位於中壢區環中東路及中山東路交界處，基地面積約9公頃，園區以競技運動場地為核心，規畫室內綜合運動館，從競技運動賽事帶動市民關注及投入體育活動，整體評估各區運動設施現況發展與供需、周邊交通運輸量能並考量無障礙、性別、各國籍民眾參與運動之權利，配合市府區段徵收及滯洪池工程進度辦理園區規劃事宜。

中壢體育園區目前由新工處辦理滯洪池與揚水站工程，預計明年下半年完工驗收後交基地體育局。另外，今年1月14日核定工作執行計畫書後，已進入可行評估階段，預訂明年辦理招商，屆時將由廠商提出體育園區的經營項目，市府審查內容與財務試算，並依相關評估及體育園區所含運動項目，估算營運期程。

大巨蛋 運動 體育

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