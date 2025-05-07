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竹縣罷免告急 議員吳旭智批：罷免不該成黑箱操作工具

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員吳旭智呼籲委會，針對立委林思銘、徐欣瑩的罷免連署書審理，務必站穩中立、審慎查核，不容任何一筆資料矇混過關。圖／吳旭至提供
議員吳旭智呼籲委會，針對立委林思銘、徐欣瑩的罷免連署書審理，務必站穩中立、審慎查核，不容任何一筆資料矇混過關。圖／吳旭至提供

新竹縣第一選區立委林思銘、第二選區立委徐欣瑩第二階段罷免連署收件截止進入倒數階段，新竹縣議員吳旭智抨擊，竹縣正上演場「看不清的罷免劇」，最近滿街都掛上了「告急」看板，但背後的真相令人質疑。他呼籲委會，針對立委林思銘、徐欣瑩的罷免連署書審理，務必站穩中立、審慎查核，不容任何一筆資料矇混過關。

吳旭智指出，在最後階段，兩位立委的連署量，在最後幾天內暴增，「但選民跟他反映，連署站常常空無一人，小貓兩三隻，這些連署到底哪裡來的？」他呼籲選委會，針對新竹縣兩位立委的第二階段連署書查核，務必站穩中立、審慎查核，不容任何一筆資料矇混過關。

吳旭智更進一步指出，當今社會面臨許多重大的變化，例如人工智慧以前所未有的速度改變全球，各國無不積極因應。以韓國為例，今年4月正式頒布AI基本法，針對人工智慧對勞工權益的影響提出具體規範。反觀台灣，原訂去年10月通過的AI基本法卻至今仍未有進展。「面對AI對勞工造成的影響、勞動市場變化，台灣有停滯的本錢嗎？」吳旭智直言。

他進一步指出，他在地方服務發現，許多醫院病房空著，但無法收更多病患，不是因為沒有空間，而是因為沒有足夠的護理人力。他強調，缺工問題不再只是產業問題，而是全國性的人力危機，這麼重大的問題，有人在關心嗎？

「這次大罷免，不論無論幾席有過三階，最終哪個政黨誰勝誰負，最終輸的，一定是整個台灣人民，我們輸掉一年寶貴的時間，還有社會前進的機會。

他也向罷免團體喊話，如果這場罷免是打著「愛」的旗號，打著為了孩子下一代，也請把誠實與正直放進來，「民主是人民的，不是操作出來的數字遊戲。」

罷免

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