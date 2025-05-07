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力拚捷運、軌道經濟 張善政下周率隊赴日取經

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議宣布，下周將率隊前往日本參訪軌道經濟，盼突破傳統思維。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議宣布，下周將率隊前往日本參訪軌道經濟，盼突破傳統思維。記者朱冠諭／攝影

桃園鐵路地下化和捷運建設如火如荼進行中，市長張善政今宣布下周將率隊前往日本參訪軌道經濟，借鑑日本經驗，突破傳統思維。他強調捷運建設不僅是鋪設軌道，更需整合各局處推動沿線區域發展，期望透過台鐵地下化與捷運建設，打造桃園都市新風貌，創造城市發展新契機。

張善政表示，市府團隊將於下周一至周四前往日本參訪軌道經濟，隨行人員包括市府秘書長溫代欣、副秘書長金志聿、都發局、捷工局、地政局、桃捷公司及航空城公司等主管；此次出訪是配合台灣軌道經濟學會，受到日本JR東日本鐵道公司邀請，共同參觀日本軌道經濟發展

張善政說，日本的軌道鐵道發展密度為全世界數一數二，從軌道帶動的區域發展模式更是世界各國爭相觀摩的對象，桃園目前有台鐵鐵路地下化及捷運建設，參訪團除市府同仁外，還包括台鐵資產處人員，顯示未來雙方將有密切合作。

張善政表示，他已請秘書長與台鐵建立平台，針對台鐵沿線地下化後的車站開發，市府都發局和交通局將與台鐵合作共同推動，此次參訪就是要突破過去傳統思維，捷運建設不僅是捷工局的事情，捷運開闢後沿線的都市發展涉及多個局處，從地政局到都發局缺一不可。

他也說，目前綠線捷運經過的蘆竹地區，都發局正努力重新調整該區的都市規畫，世界上大部分捷運系統無法單靠票箱收入平衡財務，而是依賴捷運開闢後場站的開發與聯合開發等方式，為營運單位提供重要的財務挹注，更重要的是帶動區域經濟發展。

張善政表示，從台北市捷運帶動區域發展的經驗可知，桃園須在短時間內將台北數十年的經驗濃縮實現，如果成功推動，捷運建設將有望成為更新桃園都市面貌、提升區域發展的重要手段。

捷運 日本 經濟發展

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