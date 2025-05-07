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台鐵桃園站地下化延宕 半年進度2.63％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵桃園車站地下化面臨工程延宕與經費暴增，交通部強調，待今年下半年至明年連續壁施作後，進度就會快速上升。此為桃地計畫的計畫圖。圖／鐵道局提供
台鐵桃園車站地下化面臨工程延宕與經費暴增，交通部強調，待今年下半年至明年連續壁施作後，進度就會快速上升。此為桃地計畫的計畫圖。圖／鐵道局提供
台鐵桃園車站地下化計畫（簡稱桃地計畫）原定2030年完工，因缺工缺料工程延宕3年，不僅如此，工程進度龜速，從去年10月近30%到目前32.63%，僅增加2.63%，經費也暴增769億，總經費高達1816.98億元。

交通部鐵道局強調，工程進度以工程金額換算，待今年下半年至明年連續壁施作後，進度就會快速上升。

桃地計畫北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，沿線將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，沿途橫交20處平交道、8座陸橋、8處地下道。其中，桃園及中壢站分別與桃園捷運綠線G7、機場捷運延伸線A23站共構，有效串連機捷及桃捷路網。

鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘表示，期程從2020年至2030年，受缺工缺料影響修正計畫分2階段。預計2033年完成鳳鳴、桃園、內壢、中壢及平鎮站等6站通車，隔年通車中路、桃醫、中原站等3站；總經費原先1047.9億元，上周提報修正計畫，增加769億元，總經費1816.98億元正待行政院核定。

黃士銘解釋，增加400多億是因物價飛漲、近300億元包含平鎮段延伸1點多公里等；計畫延宕3年是因平鎮站南延，另還有其他站受到流標影響。

桃地計畫工程規模龐大且工序界面繁複，鐵道局採彈性發包策略，分階段推動工程。

黃士銘指出，2021年起，已完成8件臨時軌先期工程發包施工，並陸續完成5個車站路段等主體工程發包作業。此外，也啟用多項重要設施，包含去年啟用中壢臨時前站、鳳鳴臨時站，今年4月完成中壢前站女廁增設啟用，預計今年底啟用內壢站新建跨站天橋，平鎮臨時站則於明年10月啟用。

中壢 桃園 機場捷運

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