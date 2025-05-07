苗栗頭屋自來水延管通水 近千住戶受惠

苗栗縣頭屋鄉的自來水延管工程歷經5年半終於完工，昨辦通水典禮，解決鄉內簡易自來水供水不足的困擾，目前全鄉自來水普及率67%，年底將達到78%，嘉惠頭屋、北坑及獅潭村近千戶居民，簡易自水來場也從此走入歷史。

縣府指出，頭屋鄉位處丘陵、地勢起伏，過往因地形限制，人口分散，自來水管線不易延伸，村民長年仰賴地下水、山泉水或簡易水塔供水，水質品質不穩，更存在衛生與安全風險，枯水季的供水問題更令人擔憂。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，受氣候變遷影響，鄉內的簡易自來水場經常抽不到地下水，用戶常無水可用，怨聲四起，鄉公所為此在所外設置水龍頭，開放取用自來水；經前立委徐志榮、現任立委邱鎮軍和縣府協助，爭取到自來水延管工程，完工通水後改為供應安全、衛生的自來水，共974戶受惠，約近半鄉民可用自來水，延管工程開挖的路面在3月已陸續重新鋪設完成。

縣府水利處表示，頭屋供水幹管延管工程完成，目前多數用戶接管距離不遠，估計一戶費用約1至2萬元，如普及率未達7成，相關單位會全額補助，如7成以上補助三分之二，用戶必須自付三分之一費用。

縣長鍾東錦指出，頭屋居民原本仰賴簡易自來水，在各界民代努力奔走下，感謝經濟部水利署及台灣自來水公司支持，自108年起陸續核定經費辦理，經費共1.27億元，延管長度約17.3公里，昨天已完工通水，改善頭屋、北坑及獅潭村3村用戶的供水品質，這是重大民生建設的成果，更是縣府對改善偏鄉用水條件、照顧基層的承諾實踐。