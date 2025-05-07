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桃園新屋永安漁港南岸生態緩坡破功 盼設逐浪天梯

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市新屋區永安漁港北岸原先要設置1.9億的逐浪天梯，不過因經費不足有所調整，除了降至1.4億元，也調整設置具生態工法的拋石海堤，1期工程去年底完工。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區永安漁港北岸原先要設置1.9億的逐浪天梯，不過因經費不足有所調整，除了降至1.4億元，也調整設置具生態工法的拋石海堤，1期工程去年底完工。圖／桃園市環保局提供

桃園市新屋區南岸牽罟文化館前海岸侵蝕嚴重，市府之前拆除原有醜陋電桿，運用生態工法設置緩坡，讓民眾能更親近海洋，不過半年過去，仍敵不過大自然力量，侵蝕依舊嚴重，民代希望能在此設置北岸未能實現的水泥逐浪天梯。對此，桃園市環保局海岸及資源循環工程處回應後續將會評估。

新屋區永安漁港周邊有優美濱海風光，為讓沿海觀光更加興盛，市府打造後湖溪親水園區，發展獨木舟活動，不過永安漁港南岸在桃園市尚未升格前，僅利用電線桿來阻擋海邊、岸上，相當不美觀。

市議員陳睿生指出，升格直轄市後，市府運用生態工法，填沙設置緩坡，讓民眾親近海洋，怎料半年過去，侵蝕狀況仍嚴重，敵不過大自然力量，他建請相關單位設置水泥逐浪天梯，此舉不僅兼具美觀自然，也能實現當時經費不足，未能在北岸設置的逐浪天梯。

桃園市海資處也證實，確實發現部分海岸侵蝕嚴重情況，後續將評估該處能否施作接近自然工法、又能結合景觀的逐浪天梯。

此外，北岸原先要設置1.9億的逐浪天梯，然而因經費不足有所調整，降至1.4億元，分別以中油、台電及市府災害準備金支應，並調整為設置具生態工法的拋石海堤。

海資處表示，該工程分2期施作，第1期工程拆除已瀕臨坍塌的650公尺新屋事業性海堤，並施作740公尺天然拋石海堤，於前年11月30日開工，去年底完工。在第2期工程開展前，評估已建置完成拋石海堤在經歷風災禦潮效果良好，經研商後，調整第2期工程為200公尺天然拋石海堤，工程去年底開工，今年6月將竣工。

桃園 獨木舟 環保局

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