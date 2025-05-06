砂石車肇事率高 桃警「加強4點」稽查超載、違規土方
桃園市警察局桃園分局分析轄內交通事故，發現砂石車等大型車輛因容易有「視線死角、內輪差」等因素，肇事率較高，有加強執法必要，以提升交通安全。警方今規劃取締砂石車執法專案，截至中午為止已取締超載3件、不依照路線行駛8件，將持續針對砂石車或大型貨車等交通違規加強稽查取締。
桃園分局今上午規劃取締砂石（大型貨）車執法專案，動員分局各派出所、交通中隊等線上巡邏警力，針對轄區內各路段砂石車、大型貨車等攔查取締，截至中午為止，已經取締超載3件、不依照路線行駛8件，員警也針對車上所載運的物品檢查，未發現有其他違規土方、環保廢棄物等情事。
桃園分局表示，為維護治安及交通秩序，規劃執行「雷霆除暴－淨土專案」，專案期程自今年5月1日至31日止，專案重點如下：
（一）聚焦違規土方、環保廢棄物車輛所隸屬公司行號，進行掌控及追查取締。
（二）針對黑道幫派破壞國土，介入土方、傾倒事業廢棄物犯罪案件，執行雷霆掃蕩，嚇阻黑幫氣焰。
（三）全面清查掌握轄內易傾倒廢棄物地點、廢土流向，並加強監控違法（規）土方業者，避免不法。
（四）分析複查近年來110報案涉及違規整地、傾倒事業廢棄物、廢土等環保案件，若有涉及幫派即組成專案深入追查。
桃園分局表示，將持續針對砂石車及大型貨車等交通違規加強稽查取締，如發現違規土方、環保廢棄物案件也將通知市府權責機關會同認定裁處，同時也特別提醒民眾務必與大型車輛保持適當距離，以免因「視線死角及內輪差」衍生事故，以策安全。
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