國防部刪除兩蔣謁靈、陵寢用詞 桃市府不滿發聲了

國防部上月公告修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，將「謁靈」用語修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣，2用語確定走入歷史。兩蔣文化園區位於桃園市，市府晚間表示，中央或地方已經歷過多次政黨輪替，對於兩蔣文化園區去政治化已經是多數人的共識，呼籲中央不要政治思維處理此議題。

市府表示，國防部在某民進黨立委質詢相關議題後，突然更改相關用語，動機實在很難讓外界理解。怎麼會蔡英文總統與鄭文燦市長任內沒有轉型正義問題，到了市長張善政時期，又突然有轉型正義的問題。

市府強調，台灣社會發展至今，前往兩蔣文化園區參觀的民眾，相信早就沒有任何崇尚「威權」的想法，市府也不認同以保存威權解讀設置目的。

市府直言，桃園市前市長鄭文燦任內提過，兩蔣文化園區是當年前副總統呂秀蓮在擔任桃園縣長任內所設置，目的其實就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值。鄭前市長也提到兩蔣雕塑公園，早已卸除威權崇拜的意味，可以基於觀光的理由保留。

市府表示，桃園市政府管轄部分本就以「兩蔣文化園區」為名，此次國防部調整用語，不影響既有營運，市府將持續維護並提升園區的歷史文化內涵與觀光價值。具歷史意涵的觀光景點是地方政府吸引旅客的重要資產，期盼中央以民生需求為施政重點，才能創造中央與地方的雙贏局面。