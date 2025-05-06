桃園市38處社區關懷據點 獲贈台灣季節水果

桃園市議員梁為超今偕同尤金果禮專賣店捐贈季節水果一批給予桃園市15處社區照顧關懷據點及23處弱勢兒少社區關懷據點，價值約41萬元，桃園市秘書長溫代欣欣代表贈予感謝狀表彰捐贈者的善舉，並表示，相當感謝。

今上午11時30分於桃園市舉辦捐贈儀式，桃園市梁為超議員服務處熱心公益不餘遺力，本次更集結企業善心義舉為老人及弱勢兒少關懷據點加菜，增添供餐單位的豐富度及營養補充，感謝桃園市尤金果禮專賣店秉持「取之於社會，用之於社會」精神及關懷弱勢理念，首次與桃園市安家實物銀行優食計畫合作捐贈季節水果做公益，將透過安家實物銀行優食計畫媒合予桃園市關懷據點運用於供餐，完善對老人及弱勢兒少的關心及支持。

溫代欣表示，公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益，希望各界一起營造桃園成為更加宜居的幸福城市。透過桃園市尤金果禮專賣店拋磚引玉，呼籲民間團體一起響應公益，共同看見與關心老人與弱勢兒少社區照顧據點的需要，讓桃園成為長者與兒少都宜居的幸福城市。

歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與桃園市安家實物銀行聯繫，專線:03-3350628，透過手機或電腦連結「做好事公益平台」，只要動動手指就能線上捐贈，24小時都能便利做好事。