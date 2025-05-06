快訊

黃呂錦茹確定遭羈押禁見 藍營批駁回理由「令人傻眼」：根本是政治辦案不演了

輔大醫院急診室驚傳火警！電腦斷層掃描室冒白煙 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市38處社區關懷據點 獲贈台灣季節水果

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市議員梁為超今偕同尤金果禮專賣店捐贈季節水果一批給予桃園市15處社區照顧關懷據點及23處弱勢兒少社區關懷據點。圖／梁為超提供
桃園市議員梁為超今偕同尤金果禮專賣店捐贈季節水果一批給予桃園市15處社區照顧關懷據點及23處弱勢兒少社區關懷據點。圖／梁為超提供

桃園市議員梁為超今偕同尤金果禮專賣店捐贈季節水果一批給予桃園市15處社區照顧關懷據點及23處弱勢兒少社區關懷據點，價值約41萬元，桃園市秘書長溫代欣欣代表贈予感謝狀表彰捐贈者的善舉，並表示，相當感謝。

今上午11時30分於桃園市舉辦捐贈儀式，桃園市梁為超議員服務處熱心公益不餘遺力，本次更集結企業善心義舉為老人及弱勢兒少關懷據點加菜，增添供餐單位的豐富度及營養補充，感謝桃園市尤金果禮專賣店秉持「取之於社會，用之於社會」精神及關懷弱勢理念，首次與桃園市安家實物銀行優食計畫合作捐贈季節水果做公益，將透過安家實物銀行優食計畫媒合予桃園市關懷據點運用於供餐，完善對老人及弱勢兒少的關心及支持。

溫代欣表示，公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益，希望各界一起營造桃園成為更加宜居的幸福城市。透過桃園市尤金果禮專賣店拋磚引玉，呼籲民間團體一起響應公益，共同看見與關心老人與弱勢兒少社區照顧據點的需要，讓桃園成為長者與兒少都宜居的幸福城市。

歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與桃園市安家實物銀行聯繫，專線:03-3350628，透過手機或電腦連結「做好事公益平台」，只要動動手指就能線上捐贈，24小時都能便利做好事。

公益 實物銀行 桃園

延伸閱讀

桃園人推薦的隱藏版美食！Google評論4.9顆星 俗夠大碗豆花店 免費續豆花糖水冰沙 還有招牌臭豆腐必點

桃園永安漁港南岸生態緩坡侵蝕嚴重 地方盼設置逐浪天梯

龜山新興重劃區人口激增 規劃文青派出所力拚2029完工

桃園中壢擺脫「全國最酸雨」 市府3策略嚴管空汙

相關新聞

桃園市38處社區關懷據點 獲贈台灣季節水果

桃園市議員梁為超今偕同尤金果禮專賣店捐贈季節水果一批給予桃園市15處社區照顧關懷據點及23處弱勢兒少社區關懷據點，價值約...

桃消復興分隊前進小烏來風景區 辦理防溺搶救訓練

桃園新景點「宇內溪溫泉池」已開始試營運，接續將於6月1日起開放「宇內溪溫泉戲水區」，炎炎夏日預期將有大量人潮湧入小烏來風景區．．．

往返竹科慈雲路塞爆 市府將新增1車道、人車分流

新竹市慈雲路為往返竹科重要道路，尖峰時段車流量超過5000輛，為改善塞車，市府投入2634萬啟動龍山西路到光復路一段改善...

桃園永安漁港南岸生態緩坡侵蝕嚴重 地方盼設置逐浪天梯

桃園市新屋區南岸牽罟文化館前海岸侵蝕嚴重，市府先前將原有醜陋電桿拆除，運用生態工法設置緩坡，使民眾能更親近海洋，不過半年...

砂石車肇事風險高 桃警啟動專案全面取締大型車違規

桃園警察分局近期分析交通事故數據，發現砂石車等大型車輛因視線死角、內輪差等問題，肇事風險高於一般車輛。為提升用路安全，警方啟動專案行動，加強取締大型貨車違規行為．．．

影／苗栗頭屋自來水幹管延管通水 全鄉近半居民有自來水了

苗栗縣頭屋鄉的自來水延管工程歷經5年半終於完工，今天辦通水典禮，解決鄉內簡易自來水供水不足的困擾，目前全鄉自來水普及率約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。