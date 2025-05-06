慈雲路壅塞 竹市啟動改善工程將新增1車道

新竹市慈雲路為通往科學園區要道，常因車流量大而壅塞，竹市府今天啟動改善工程表示，現場有人行天橋設計造成車道寬度不足將改善，也將增設車道等，預計明年完工。

新竹市政府今天辦理慈雲路開工典禮，代理市長邱臣遠致詞表示，此次改善工程主要針對慈雲路（龍山西路到光復路間路段）改善，因現有的人行天橋設計造成車道寬度不足，導致該路段長期交通壅塞，將進行天橋及側溝整理與退縮。

他說，未來將新增1車道，讓原本僅有單車道的路段恢復為雙車道，另為解決車輛迴轉引發的人車衝突，會進行人車分流的改善設計。

市府透過文字表示，另慈雲路規劃設置貨車裝卸貨停車彎與公車停車彎，讓大型車輛停靠不再影響主線車流，同時搭配交通號誌的調整，透過尖峰時段秒數的優化，降低人車衝突與等待時間，讓道路使用更順暢。

市府指出，慈雲路全段工程總經費約新台幣9000萬，中央補助達8成以上，將採分段方式施工，預計明年上半年完工；而為降低對通勤族不便，部分工程採夜間施工，會加強施工前的宣導與交通引導，減輕工程對民眾通行衝擊。