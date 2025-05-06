竹縣北埔部分區域 5/12起連5天每天停水8小時

台灣自來水公司今天表示，配合進行管線汰換工程，北埔鄉部分區域將於5月12日至5月16日的每天上午9時到下午5時停水，影響約1700戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

台灣自來水公司今天發布訊息指出，為穩定北埔地區供水，第三區管理處竹東營運所辦理管線汰換工程，施工時段停水，從5月12日至5月16日的每天上午9時停水到下午5時止、每天停水8小時。

台灣自來水公司表示，停水區域包含竹縣北埔鄉的中山路、中正路、中興街、中豐公路、中豐路、仁愛路、光復街、公園街、北埔街、南興街、城門街、埔心街、廟前街、正德街、秀巒街、邦正街、長春街、長興街等區域。

台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。