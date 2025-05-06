桃消復興分隊前進小烏來風景區 辦理防溺搶救訓練

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園新景點「宇內溪溫泉池」已開始試營運，接續將於6月1日起開放「宇內溪溫泉戲水區」，炎炎夏日預期將有大量人潮湧入小烏來風景區，桃園市消防局第四大隊復興分隊為提升水域營運單位防災意識，於今（6）日在小烏來風景區遊客服務中心辦理水域防溺搶救訓練，希望在夏日宇內溪水域開放前，透過預前防溺整備、水域搶救演練及防災教育訓練，讓水域營運單位提早預防水域意外發生，並向戲水民眾宣導安全戲水原則，當溪水暴漲時引導進行正確避難，以降低暴雨帶來的危害。

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復興分隊在小烏來風景區遊客服務中心辦理水域防溺搶救訓練。圖：復興分隊提供

復興分隊表示，台灣的暴雨常發生在春、夏兩季，這段時間也是民眾前往山區、溪流遊憩活動的高峰，溪水瞬間暴漲常造成民眾走避不及而發生受困河床、或遭湍急溪流沖走的意外，這次復興分隊配合桃園市政府風景管理處「安全維護教育訓練」課程規劃水域防溺搶救訓練，為日後「宇內溪溫泉戲水區」開放做足準備，復興分隊今日於小烏來風景區遊客服務中心辦理水域防溺搶救訓練，本訓練規劃重點，包括「溪水暴漲防範安全宣導」、「溺者CPR基本救命術」、「叫叫伸拋划暨臨時浮具製作」以及「拋繩槍體驗及應用」等4大主題，並宣導當宇內溪上游或附近山區發生暴雨時，氣象局會透過災防告警系統發布「山區暴雨之溪水暴漲警示」手機簡訊告警訊息，提醒溪流活動區域民眾留意自身安全，讓宇內溪水域管理人員有充足時間引導遊憩人員儘速遠離水域。

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桃園市消防局與風景管理處合作經驗，強化局處間防災行動的默契。圖：復興分隊提供

第四大隊長陳莉婷表示，山區暴雨有範圍小、雨勢大之特性，且常發生於遊憩民眾最多的暑假期間，所以提前整備做好水域安全教育訓練非常重要，防災減災並非單打獨鬥，透過此次消防局與風景管理處合作經驗，強化局處間防災行動的默契，讓安全加固深植於地方觀光，也為桃園復興區居民水域活動安全做好準備。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消復興分隊前進小烏來風景區 辦理防溺搶救訓練

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