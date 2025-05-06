往返竹科慈雲路塞爆 市府將新增1車道、人車分流

新竹市慈雲路為往返竹科重要道路，尖峰時段車流量超過5000輛，為改善塞車，市府投入2634萬啟動龍山西路到光復路一段改善工程，除新增一車道外，也會在龍山西路口新設紅綠燈號誌及設置行人專用道，並遷移光復路人行天橋，預計明年上半年完工。

新竹市交通處指出，慈雲路交通改善範圍涵蓋慈雲路沿線6處主要路口，目前除先完成號誌系統優化，後續會採分段辦理工程改善，優先推動龍山西路到光復路一段的改善作業，總工程費共2634萬元，內政部國土署補助82%，約2160萬，市府自籌18%，約474萬元。

新竹市交通處表示，這次改善工程主要針對龍山西路到光復路之間的路段進行重要瓶頸改善。由於現有的人行天橋設計造成車道寬度不足，導致該路段長期交通壅塞，此次將針對天橋側溝進行整理與退縮，釋放道路空間，未來將新增一車道，使原本單車道恢復為雙車道。同時為解決車輛迴轉引發人車衝突，也將設計人車分流。

交通處也說明，慈雲路規畫設置貨車裝卸貨停車彎與公車停車彎，讓大型車輛停靠不再影響主線車流，同時搭配交通號誌調整，透過尖峰時段秒數的優化，降低人車衝突與等待時間，讓道路使用更順暢。