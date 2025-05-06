桃園永安漁港南岸生態緩坡侵蝕嚴重 地方盼設置逐浪天梯

桃園市新屋區南岸牽罟文化館前海岸侵蝕嚴重，市府先前將原有醜陋電桿拆除，運用生態工法設置緩坡，使民眾能更親近海洋，不過半年過去，仍敵不過大自然力量，目前侵蝕嚴重，民代希望北岸未能實現的水泥逐浪天梯，能在此設置。桃園市環保局海岸及資源循環工程處表示，後續會評估。

新屋區永安漁港周邊有優美濱海風光，市府為讓沿海的觀光更加興盛，打造後湖溪親水園區，發展獨木舟活動，不過永安漁港南岸在桃園市尚未升格前，僅是利用電線桿阻擋海邊跟岸上，相當不美觀。

市議員陳睿生說，升格直轄市後，市府運用生態工法，填沙設置緩坡，讓民眾親近海洋，怎料半年過去，侵蝕狀況仍嚴重，敵不過大自然力量，因此希望相關單位能設置水泥逐浪天梯，不僅兼具美觀及自然，也能實現當時經費不足，未能在北岸設置的逐浪天梯。

桃園市海資處表示，事實上在海岸部分確實發現侵蝕嚴重情況，後續會去觀察該處是否適當可以做接近自然工法，又有景觀結合的逐浪天梯。

而北岸原先要設置1.9億的逐浪天梯，不過因經費不足有所調整，降至1.4億元，分別由中油公司、台電公司及市府災害準備金支應，並調整設置具生態工法的拋石海堤。