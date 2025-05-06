竹縣快捷9號公車5/12起增至18班 滿足通勤需求
新竹縣政府今天表示，新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行第2階段試營運，每天班次增加至18班，費用則依市區公車票價標準收費，盼滿足學生通學、民眾通勤需求。
新竹縣政府發布新聞稿指出，快捷9號路線從今年2月11日起進行第1階段試營運，截至4月已累計7821人次搭乘，經統計在上午時段每班次平均人數為26人，下午時段每班次平均人數為51人。
縣府表示，第2階段試營運從5月12日起，從原本4班次加至共18班次，收費依照市區公車票價採取二段式，其中為配合通學便利性，在尖峰時刻新增去程上午6時45分及返程下午5時20分的班次。
交旅處長陳盈州告訴中央社記者表示，快捷9號從勝利八街總站發車，沿線23站公車停靠區標線已劃設完畢，行經高鐵新竹站，並停靠多間學校，如六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，另為讓駕駛員更加適應路線，已進行試跑路線至8日止採不載客。
陳盈州說，搭收費方式於一段票為「全票新台幣15元、學生優待票12元、半票8元」、二段票為「全票30元、學生優待票24元、半票15元」，全線皆可使用桃竹竹苗通勤定期票（TPASS）搭乘，另有月票等方案可購買，民眾可多利用。
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