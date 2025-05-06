影／頭屋自來水幹管延管通水 全鄉近半居民有自來水了

苗栗縣頭屋鄉的自來水延管工程歷經5年半終於完工，今天辦通水典禮，解決鄉內簡易自來水供水不足的困擾，目前全鄉自來水普及率約67％，預計年底可達到78％，嘉惠頭屋、北坑及獅潭村近千戶居民，簡易自水來廠也從此走入歷史。

縣府指出，頭屋鄉位處丘陵地帶，地勢起伏，過去由於地形限制，加上人口較分散，自來水管線不易延伸，許多村民長年以來仰賴地下水、山泉水或簡易水塔供水，不僅品質不穩定，也存在衛生與安全風險，尤其在枯水季，供水問題更令人擔憂。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，受氣候變遷影響，鄉內的簡易自來水廠經常抽不到地下水，用戶常無水可用，怨聲四起，鄉公所還因此在所外設置水龍頭，開放讓居民取用自來水；經前立委徐志榮、現任立委邱鎮軍和縣府協助，爭取到自來水延管工程，完工通水後改為供應安全、衛生的自來水，共有974戶可受惠，每戶以4人估算，有近半鄉民可用自來水，延管工程開挖的路面在3月已陸續重新鋪設完成。

縣府水利處表示，頭屋供水幹管延管工程完成，目前多數用戶接管距離不會很遠，估計一戶費用約1至2萬元，如普及率未達七成，相關單位會全額補助，如七成以上補助三分之二，用戶必須自付三分之一費用。

縣長鍾東錦指出，頭屋許多居民原本仰賴簡易自來水，在立法院榮譽顧問徐志榮、立委邱鎮軍及各界民代努力奔走下，感謝經濟部水利署及台灣自來水公司支持，自108年起陸續核定經費辦理頭屋鄉延管工程，經費共1.27億元，延管長度約17.3公里，3期工程今天已全部完工通水，改善頭屋、北坑及獅潭村3村用戶的供水品質。

上午通水典禮，包括水利署長林元鵬、水公司總經理李丁來、徐志榮、邱鎮軍、水公司三區管理處長楊人仰、公路局中區養護工程分局副分局長吳誌中、國土管理署中區工程分署科長張獻文、縣議員孫素娥、鄭碧玉、許櫻萍、張志宇及地方代表村長多人參與。