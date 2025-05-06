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砂石車肇事風險高 桃警啟動專案全面取締大型車違規

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園警察分局近期分析交通事故數據，發現砂石車等大型車輛因視線死角、內輪差等問題，肇事風險高於一般車輛。為提升用路安全，警方啟動專案行動，加強取締大型貨車違規行為。

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警方啟動專案行動，加強取締大型貨車違規行為。圖：讀者提供

桃園警察分局動員所屬各派出所與交通中隊今（6）日執行攔查勤務，針對轄內路段砂石車、大型貨車等攔查取締，截至中午，已取締超載3件、未依規定路線行駛8件，另針對車輛所載運物品進行檢查，未發現違規土方或環保廢棄物情形。

警方說明，此次取締行動為「雷霆除暴－淨土專案」的一環，專案期程自5月1日至31日，將鎖定違規土方及環保廢棄物車輛，掌握其所屬公司進行追查，並針對黑幫介入傾倒廢棄物等犯罪行為執行掃蕩行動，同時清查轄內非法傾倒熱區與廢土流向，加強監控可疑業者，並回溯相關報案紀錄，深入調查涉及幫派的不法情事。

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警方啟動專案行動，加強取締大型貨車違規行為。圖：讀者提供

桃園分局表示，將持續針對砂石車（大型貨車）等交通違規加強稽查取締，如發現違規土方、環保廢棄物案件也將通知市府權責機關會同認定裁處，同時也特別提醒民眾務必與大型車輛保持適當距離，以免因「視線死角及內輪差」衍生事故，以策安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：砂石車肇事風險高 桃警啟動專案全面取締大型車違規

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交通事故 交通違規 桃園 砂石 警察

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