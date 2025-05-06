中壢工業區坐落市區 勤務繁重多元今獲「一神器」減輕負擔

為強化地方消防應變能力，桃園市中壢區內壢復興宮，近日捐贈「災情勘查車」1輛給桃園市消防局，指定配屬內壢分隊使用，因內壢分隊位於中壢工業區核心地帶，且鄰近繁華市區與產業聚落，勤務繁重、災害型態多元，盼透過增加的災情勘查車，能有效掌握轄區情況。

捐贈典禮今上午舉行，局長龔永信代表受贈，本次捐贈由理監事會提案，經會員大會，全體會員表決通過，期盼將廟方長年累積的香油錢轉化為實質助力，守護內壢地區居民的安全福祉。復興宮土地公於2002年12月登龕安座，與地方情感連結深厚，此次更是在內壢分隊顧問、同時也是復興宮常務監事的大力牽線下，促成這樁善舉，展現宗教團體積極參與公共事務的精神典範。

內壢分隊位於中壢工業區核心地帶，鄰近繁華市區與產業聚落，勤務繁重、災害型態多元。災情勘查車具備迅速抵達現場、蒐集並傳遞第一手災情資訊的功能，有助於指揮官即時掌握狀況、部署救援，提升整體救災行動的精準與效率，於重大災害發生時更能載運人員與裝備深入第一線，是不可或缺的防災救災核心車輛。