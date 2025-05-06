龜山新興重劃區人口激增 規劃文青派出所力拚2029完工

桃園市龜山區文青里、樂善里周邊鄰近機場捷運A7、A8站，住宅興建及居住人口急速增加，但距離該生活圈最近的派出所仍有一段距離，恐影響當地治安。針對龜山區新興重劃區警力不足問題，桃園市警局規劃興建文青派出所，目前正在設計中，預計明年發包施工，盼2029年完工啟用。

桃園市議員李宗豪指出，龜山區新興重劃區近年人口成長快速，但當地仍無設立專責派出所，導致周邊派出所警力負擔沉重，治安壓力日益增加，要求桃園市警察局正視問題，加速推動文青派出所的規劃與設置，並儘速完成招標程序，確保市民安全與生活品質。

李宗豪指出，龜山文青里、樂善里周邊，因居住人口快速攀升，已逐漸形成完整生活圈。然而，地方長期缺乏就近警力支援，緊急狀況處理及巡邏能量皆不足，已嚴重影響居民安全感。

李宗豪強調，市府與警察局應盡速完成相關用地整備與規劃招標程序，讓派出所能早日動工啟用，強化當地治安。桃園市警察局長吳坤旭回應，將全力加速辦理文青派出所的設置事宜，目前正在規劃設計中，預計明年發包施工，2029年完工啟用。

桃園市警察局說明，文青派出所預計規畫於龜山區文青路、文學路公園用地，經民政局綜合社會局、圖書館、教育局、公園綠地及市警局等意見，於2023年10月16日召開會議，朝向派出所、幼兒園及活動中心為地上層分棟，僅開挖派出所地下一層，地上均為三層。

文青派出所2024年編列300萬元規劃設計費，委由託新工處規劃興辦，去年8月19日委外規劃設計監造發包完成，由盧俊廷建築師事務所承攬，目前新廳舍規劃設計中，總預算2億3050萬元，含活動中心、幼兒園共5億元，預計興建地上3層、地下1層建築，規劃40員，預計明年發包施工，2029年完工啟用。