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大溪紅藜農產學生午餐入菜 張善政：補助大溪6900萬
桃園市大溪區農會今天上午辦理桃園農業政策宣導座談會，市長張善政出席頒發獎牌恭喜農會新選任人員，張善政說，大溪農會存款逾百億財務不錯，大溪韭菜、綠竹筍、花卉很有名，很營養的紅藜供應學校營養午餐，市府挹注大溪補助6900萬元，期許大溪農會繼續與市府合作，共同為桃園農業發展努力。
今年3 月農漁會改選，大溪區農會理事長張世明連任、 新任常務監事黃睿斌及續聘總幹事曾繁春，及小組長等人上任，農會舉辦這項座談會，張善政出席頒發獎牌恭喜，肯定大溪農會幫助農友增加收益。張世明表示，大溪韭菜全台生產前三，市府和農業局補助很多，感謝市府去年補助胖卡車載農產品販賣、增加農民收入，期許市民明年連任繼續照顧大溪農民。
張善政表示，大溪農會存款超過100億，財務很好，表示農產品收入不錯，有他喜歡的韭菜，還有綠竹筍、花卉很有名，農會也供應紅藜營養農產品給學校營養午餐，市府挹注大溪補助6900萬，農會每塊錢都花在刀口，得獎越多、補助越多，期許當選農會人員一起與市府合作，推動大溪農會發展更好。
陳冠義表示，市府前年起積極與大溪區農會合作，挹注經費支持大溪韭菜花季行銷，將大溪韭菜、綠竹筍在地食材導入學童營養午餐及規畫菜色，亦挹注農機具、病蟲害防治藥劑、國產有機質肥料計畫、稻作運送費烘乾費等補助，推廣食農教育，減少生產成本、提高生產收入，今年將整合在地資源，規畫許多有趣農事體驗，發展大溪農業特色。
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