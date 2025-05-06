大溪紅藜農產學生午餐入菜 張善政：補助大溪6900萬

桃園市大溪區農會今天上午辦理桃園農業政策宣導座談會，市長張善政出席頒發獎牌恭喜農會新選任人員，張善政說，大溪農會存款逾百億財務不錯，大溪韭菜、綠竹筍、花卉很有名，很營養的紅藜供應學校營養午餐，市府挹注大溪補助6900萬元，期許大溪農會繼續與市府合作，共同為桃園農業發展努力。

今年3 月農漁會改選，大溪區農會理事長張世明連任、 新任常務監事黃睿斌及續聘總幹事曾繁春，及小組長等人上任，農會舉辦這項座談會，張善政出席頒發獎牌恭喜，肯定大溪農會幫助農友增加收益。張世明表示，大溪韭菜全台生產前三，市府和農業局補助很多，感謝市府去年補助胖卡車載農產品販賣、增加農民收入，期許市民明年連任繼續照顧大溪農民。

張善政表示，大溪農會存款超過100億，財務很好，表示農產品收入不錯，有他喜歡的韭菜，還有綠竹筍、花卉很有名，農會也供應紅藜營養農產品給學校營養午餐，市府挹注大溪補助6900萬，農會每塊錢都花在刀口，得獎越多、補助越多，期許當選農會人員一起與市府合作，推動大溪農會發展更好。