桃園中壢擺脫「全國最酸雨」 市府3策略嚴管空汙

桃園市中壢酸雨測站往年有「全國最酸」之稱，近年來逐年改善，從2018年ph值4.9去年提升至5.37。環保局表示，酸雨改善不是單一措施可解決，市府從產業管理、交通改善、施工減塵到資訊透明，全面提升環境治理效率，未來將持續結合AI科技與制度創新，並加強與周邊縣市跨域合作，共同提升空氣品質。

環保局表示，根據統計，桃園市PM2.5年平均濃度自104年20.9 µg/m3降至去年12.2 µg/m3，降幅達41.6%，已接近國家空品標準12 µg/m3，足見空汙改善成效卓著。酸雨部分，自2018年至今7座測站各站年平均pH值高於酸雨定義值5.0，去年更達到5.73。

環保局表示，桃園自1993年起即委託國立中央大學林能暉教授研究團隊在桃園市境內建置酸雨監測網，今年2月完成長期監測分析，確認酸雨改善與硫氧化物排放管制成效密切相關，並將成果發表於國家環境研究院環境調查研究年報，顯示整體環境品質明顯改善。

環保局長顏己喨指出，為有效改善酸雨問題，環保局從源頭減量、科技治理與資訊公開3大策略著手；在源頭減量方面，針對固定汙染源加強稽查與許可管理，特別針對排放硫氧化物的設施，推動改燃天然氣、增設脫硫設備等，降低硫氧化物的排放量，同時藉由補助與政策誘因，協助業者導入節能減碳技術，促進產業升級與環境友善共存。

針對移動汙染源方面，市府積極推動電動車輛與公共運輸升級，並加速汰換高汙染柴油車，搭配路邊排煙檢測、車輛定檢制度及環保駕駛宣導，有效降低車輛排放對空氣品質的影響。

顏己喨表示，環保局也在營建工地導入AI揚塵辨識系統，透過即時影像與氣象資料自動啟動灑水設備，降低施工期間產生的粉塵汙染。此外，全國首創的「機動車輛智慧辨識系統」亦已上線，可即時辨識駛入特定區域的高汙染車輛，進行精準稽查與管理；環保局也將持續強化空品感測網建置，擴展至更多社區及學校，同時推動「桃園空品即時查詢平台」，讓市民可即時掌握空氣品質。