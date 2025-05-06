影／竹縣快捷9號公車5月12日二階試營運 每日增至18班次開始收費

為便利學生通學、民眾通勤需求，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行二階段試營運，每日班次將大幅增加至18班次，並依照市區公車票價，採二段式收費。為增加快捷9號路線的旅客識別度，公車車身將改採「皮皮獅」塗裝，以利旅客辨識並招手搭乘。

交旅處表示，快捷9號自2月11日起第一階段試營運，發車情形漸趨穩定，截至4月已累計7821人次搭乘，上午時段每班次平均人數為26人，下午時段每班次平均人數為51人，該路線業者已逐漸熟悉路線搭乘狀況，並穩定經營，將於正式營運前先進入第二階段試營運。

第二階段試營運自5月12日起展開，為補足公車搭乘需求，包含第一階段每日營運的4班次，第二階段再增加去程7班次、返程7班次，每日總計營運18班次，並開始依照市區公車票價採取二段式收費。其中配合學生通學便利性，尖峰時刻新增去程上午6點45分及返程下午5點20分的班次。

收費方式為一段票為「全票15元、學生優待票12元、半票8元」、二段票為「全票30元、學生優待票24元、半票15元」，全線皆可使用桃竹竹苗通勤定期票(TPASS)搭乘，歡迎民眾多加利用搭乘。

交旅處說明，為使新進駕駛員更加適應路線，已開始試跑路線，試跑期間5月1日至8日不載客。另外，正式營運時間將視業者招募駕駛員的情況來決定，縣府亦將給予協助。

交旅處長陳盈州表示，未來希望快捷9號可達到往返各24班次，總計48班次於路廊行駛，作為未來新竹輕軌藍線的先導公車，與新竹市已開通的輕軌紅線先導公車，形成環狀路線，為未來輕軌推動先行培養運量。