快訊

台股終場微跌10點收20,522點 台積電下跌18元收920元

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

影／竹縣快捷9號公車5月12日二階試營運 每日增至18班次開始收費

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為便利學生通學、民眾通勤需求，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行二階段試營運。圖／縣府提供
為便利學生通學、民眾通勤需求，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行二階段試營運。圖／縣府提供

為便利學生通學、民眾通勤需求，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行二階段試營運，每日班次將大幅增加至18班次，並依照市區公車票價，採二段式收費。為增加快捷9號路線的旅客識別度，公車車身將改採「皮皮獅」塗裝，以利旅客辨識並招手搭乘。

 

交旅處表示，快捷9號自2月11日起第一階段試營運，發車情形漸趨穩定，截至4月已累計7821人次搭乘，上午時段每班次平均人數為26人，下午時段每班次平均人數為51人，該路線業者已逐漸熟悉路線搭乘狀況，並穩定經營，將於正式營運前先進入第二階段試營運。

 

第二階段試營運自5月12日起展開，為補足公車搭乘需求，包含第一階段每日營運的4班次，第二階段再增加去程7班次、返程7班次，每日總計營運18班次，並開始依照市區公車票價採取二段式收費。其中配合學生通學便利性，尖峰時刻新增去程上午6點45分及返程下午5點20分的班次。

 

收費方式為一段票為「全票15元、學生優待票12元、半票8元」、二段票為「全票30元、學生優待票24元、半票15元」，全線皆可使用桃竹竹苗通勤定期票(TPASS)搭乘，歡迎民眾多加利用搭乘。

 

交旅處說明，為使新進駕駛員更加適應路線，已開始試跑路線，試跑期間5月1日至8日不載客。另外，正式營運時間將視業者招募駕駛員的情況來決定，縣府亦將給予協助。

 

交旅處長陳盈州表示，未來希望快捷9號可達到往返各24班次，總計48班次於路廊行駛，作為未來新竹輕軌藍線的先導公車，與新竹市已開通的輕軌紅線先導公車，形成環狀路線，為未來輕軌推動先行培養運量。

 

縣長楊文科表示，縣府重視學生通勤需求，快捷9號銜接竹北至新竹市，途經沿途行經高鐵新竹站，並停靠多間學校，如六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，第一階段試營運起通勤人數增加，縣府也要求業者準時開車，讓學生、上班族通勤更加便利。

每日班次將大幅增加至18班次，並依照市區公車票價，採二段式收費。圖／縣府提供
每日班次將大幅增加至18班次，並依照市區公車票價，採二段式收費。圖／縣府提供

公車 新竹 輕軌

延伸閱讀

竹縣4.25億打造行政大樓 北埔地標動土「有托育和運動館」

提昇敬老愛心計程車服務量能 竹縣派遺車隊再加一

縮短通勤時間！基隆公車2088C路線增班「不繞市區直奔台北」

竹縣峨眉好山好水將消失？居民憂最大開發案威脅用水與生態

相關新聞

桃園中壢擺脫「全國最酸雨」 市府3策略嚴管空汙

桃園市中壢酸雨測站往年有「全國最酸」之稱，近年來逐年改善，從2018年ph值4.9去年提升至5.37。環保局表示，酸雨改...

影／竹縣快捷9號公車5月12日二階試營運 每日增至18班次開始收費

為便利學生通學、民眾通勤需求，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行二階段試營運，每日班次將大幅增加至18...

預算破2億！桃園武陵派出所原址重建 力拚2028完工啟用

桃園市警察局桃園分局武陵派出所先前因原廳舍有海砂屋疑慮，於今年搬至東門段公辦都更社宅作為臨時廳舍，但使用至今認為地理位置...

要點經費如同乞丐 通霄不能被犧牲 議員6訴求要求台電

苗栗縣通霄發電廠將成為全台最大天然氣發電廠，縣議員周玉滿認為造成恐慌，現在跟台灣電力公司「要點經費如同乞丐」，她反對被犧...

新竹市公共化幼兒園招生 5月19日起線上登記

新竹市公立及非營利幼兒園今年4月18日公告招生簡章，讓家長免排隊、報名更便利。這次招生採優先入園資格生與一般生分流登記及...

苗縣檢舉丟菸蒂 今年已1149件 西湖服務區逾5成

苗栗縣政府去年底將亂丟菸蒂檢舉獎金比率從10％增至20％，今年1到4月受理檢舉多達1149件，比去年同期暴增近27倍。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。