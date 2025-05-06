預算破2億！桃園武陵派出所原址重建 力拚2028完工啟用

桃園市警察局桃園分局武陵派出所先前因原廳舍有海砂屋疑慮，於今年搬至東門段公辦都更社宅作為臨時廳舍，但使用至今認為地理位置不便、停車空間不足，盼武陵所能原址重建。桃園市警局表示，經規劃確定將原址重建，目前已移請新工處代辦，將盡力爭取相關經費，力拚2028年完工。

武陵派出所舊廳舍位於桃園區復興路135號，為桃園市火車站商圈鬧區中心。桃園市議員陳美梅指出，武陵派出所轄區內有多家KTV、百貨公司及台鐵等大型商城及重要交通建設，案件量相較繁重，過去發生案件時趕抵現場，火速打擊不法有效維護治安，但自今年搬遷至成功路二段臨時廳舍後，因距離市中心較遠，影響員警辦案速度。

陳美梅再說，武陵派出所現階段臨時廳舍因與社會住宅共用，僅提供派出所4格汽車格及12格機車格，停車空間明顯不足，且大門內縮在人行道內住宅1樓，即使街邊新增了武陵派出所的門牌，但對比以往仍相差甚鉅，令許多民眾難尋派出所，因此希望武陵派出所能原址重建。

桃園市政府2022年召開武陵所重建工程暫遷至「成功路社會住宅」會議，決議將武陵派出所暫時遷至該處，並於去年5月簽陳同意以2399萬元預算辦理設計與裝修工程；東門段公辦都更社宅於去年3月竣工，驗收後點交給桃園分局後於去年7月在B棟裝修臨時廳舍，並在今年1月1日正式進駐。

警察局長吳坤旭表示，武陵派出所確定會於原址重建，目前已移請新建工程處代為代理，相關經費也會極力爭取。武陵派出所今年編列600萬元，規劃武陵所原址拆、除重建，目前由新工處代辦；新廳舍規劃2億5390萬元預算，預計興建地上4層、地下2層建築，現有員額數為45員，未來規劃擴充至54員，預計2028年完工。