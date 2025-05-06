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要點經費如同乞丐 通霄不能被犧牲 議員6訴求要求台電

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄發電廠將成為全台最大天然氣發電廠，縣議員周玉滿提具6項訴求，讓地方實質受益。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄發電廠將成為全台最大天然氣發電廠，縣議員周玉滿提具6項訴求，讓地方實質受益。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄發電廠將成為全台最大天然氣發電廠，縣議員周玉滿認為造成恐慌，現在跟台灣電力公司「要點經費如同乞丐」，她反對被犧牲，提具6項訴求，讓地方實質受益。

通霄發電廠計畫2032年前，增設5個機組，每個機組發電量65萬千瓦，周玉滿今天在議會定期會總質詢指出，通霄將成為全台最大天然氣發電廠議題，造成地方關切與恐慌，通霄鎮有台電、台灣中油等重要設施，但要點經費如同乞丐，她代表通霄鄉親明確表達立場與期待，提出6項訴求，希望縣長鍾東錦表態。

鍾東錦強調立場配合國家政策，但通霄也不能吃虧，縣府工商發展處安排台電總經理王耀庭等人，下周一到縣府說明相關事宜，屆時邀請通霄、苑裡鎮首長、民意代表等參加，面對面溝通。

周玉滿說，地方不反對國家能源政策，而是反對被犧牲，沒有公平的對待，不能讓通霄人默默承擔、無從受益，6項訴求包括成立地方監督平台，由縣府主導，確保通霄電廠擴廠公開、透明、可監督，同時設立通霄發電特別回饋區制度。

此外，啟動健康與環境風險評估機制，爭取實質回饋金與社區建設基金，應針對「全台最大發電廠」規模，給予更高比例補助與建設資源，協助改善主要聯絡道路、產業道路，與重車動線，減輕對居民的生活影響。

建請台電全面認養通霄海水浴場，至於發電量增加後，輸電需求勢必增加，台電應說清楚講明白及相關時程，是否增設高壓電塔？或是地方強烈要求的高壓電線地下化？希望鍾東錦一起為通霄爭取應得的尊重與建設。

台電 認養 鍾東錦

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