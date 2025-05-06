新竹市公共化幼兒園招生 5月19日起線上登記

新竹市公立及非營利幼兒園今年4月18日公告招生簡章，讓家長免排隊、報名更便利。這次招生採優先入園資格生與一般生分流登記及線上抽籤，優先入園資格生登記日期為5月19日及5月20日，一般生為5月21日及5月22日。

新竹市教育處表示，目前設有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園（含虎林分班）、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市幼童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記，福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區辦理登記；大湖國小學區幼兒得就近登記茄苳國小附設幼兒園。

教育處說明，公立及非營利幼兒園招生，全面線上化登記及報到，優先服務需要協助家庭包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額始提供給一般幼兒就讀，且招生年齡依序以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理。

教育處提醒，4月18日已公布各幼兒園招生簡章，招生簡章除可至各園所網站查閱外，亦公告於新竹市學前教育網（https://kids.hc.edu.tw/home ）及招生網站（https://kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/ ）查詢，每一幼生以登記一間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定。