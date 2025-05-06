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苗縣檢舉丟菸蒂 今年已1149件 西湖服務區逾5成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣環保局今年起提高亂丟菸蒂獎金比率，1到4月受理檢舉案，有單一檢舉人在國道3號西湖服務區檢舉達630件。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣環保局今年起提高亂丟菸蒂獎金比率，1到4月受理檢舉案，有單一檢舉人在國道3號西湖服務區檢舉達630件。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府去年底將亂丟菸蒂檢舉獎金比率從10％增至20％，今年1到4月受理檢舉多達1149件，比去年同期暴增近27倍。但對比亂丟垃圾包檢舉獎金增至50%，今年1到4月卻僅受理7件，落差164倍，環保局分析，檢舉成案須以車追人，追查亂丟菸蒂者容易許多。

苗栗縣環保局頒布檢舉違反廢棄物清理法的獎金，過去最高曾發放實收罰鍰的50％，吸引檢舉達人賺外快，但也頻傳衍生糾紛，2021年11月調降為10％，檢舉案件因此大縮水。為配合環境部推行「菸蒂不落地」政策，苗栗縣決定將亂丟菸蒂檢舉獎金比率提高為20％，於去年12月11日施行。

環保局統計，今年1到4月受理檢舉亂丟菸蒂1149件，較去年同期43件，多了近26倍；今年有超過5成檢舉案都來自同一檢舉人，該檢舉人在國道3號西湖服務區「蹲點」就檢舉了630件，若經審查成案，以每件裁罰1200元，扣除20％稅金，共可進帳12萬960元獎金。

不過，環保局也發現亂丟垃圾包檢舉獎金比率雖提高至罰鍰50％，每件最高可領3000元，但今年1到4月僅受理7件，成效不彰。

環保局秘書蔡政勳認為，這與檢舉時辨識行為人的難度有關，像在國道休息站，亂丟菸蒂者大多坐在車內或站在車旁，有車牌可供連結來辨識行為人，但亂丟垃圾包通常無固定地點，且行為人以走路或騎自行車較普遍，難以車追人，但仍鼓勵民眾踴躍檢舉。

國道 環保局 苗栗縣

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