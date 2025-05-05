桃園平鎮游泳池「停業2年」成蚊子館 張善政拍板改建複合社宅

桃園市平鎮區平鎮游泳池完工迄今35年，因建物設施老舊、損壞嚴重，兩年前停業至今閒置變成「蚊子館」，市長張善政今天下午前往視察，因現況難解，他當場拍板，將改建為複合式社會住宅。

中壢、平鎮區交界的平鎮游泳池及附設籃球場、網球場，在桃園升格前由平鎮市公所興建管理，包括50公尺露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2座網球場、1座籃球場，面積近1公頃。

該場館1990年完工啟用，卻因建物老舊、泳池防水層破損、球場地板龜裂等設施損壞嚴重，泳池場地2023年4月委外合約到期後停業，市府招標亦無人問津，該場地荒廢至今。

張善政昨現場聽取促參初步評估，立委呂玉玲到場表示，該泳池場地老舊損壞閒置多年，平鎮南勢及中大均有運動中心，平鎮高雙、雙連地區民眾游泳會到中大游泳，平鎮泳池場地閒置空出，適合做複合式社會住宅，保留室內、戶外運動設施，更有利當地整體發展。

體育局指出，該場地原規畫引進民間資源重建，去年12月啟動平鎮區運動場館BOT促參前置作業，因顧問公司初步評估財務難以達成損益平衡，市府調整朝複合型社會住宅規畫，並優先規畫室內、外運動設施，包括桌球等綜合球場及舞蹈教室，滿足當地居民運動休閒需求。