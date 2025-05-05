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桃園平鎮游泳池「停業2年」成蚊子館 張善政拍板改建複合社宅

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區平鎮游泳池（見圖）及球場建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影
平鎮區平鎮游泳池（見圖）及球場建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區平鎮游泳池完工迄今35年，因建物設施老舊、損壞嚴重，兩年前停業至今閒置變成「蚊子館」，市長張善政今天下午前往視察，因現況難解，他當場拍板，將改建為複合式社會住宅

中壢、平鎮區交界的平鎮游泳池及附設籃球場、網球場，在桃園升格前由平鎮市公所興建管理，包括50公尺露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2座網球場、1座籃球場，面積近1公頃。

該場館1990年完工啟用，卻因建物老舊、泳池防水層破損、球場地板龜裂等設施損壞嚴重，泳池場地2023年4月委外合約到期後停業，市府招標亦無人問津，該場地荒廢至今。

張善政昨現場聽取促參初步評估，立委呂玉玲到場表示，該泳池場地老舊損壞閒置多年，平鎮南勢及中大均有運動中心，平鎮高雙、雙連地區民眾游泳會到中大游泳，平鎮泳池場地閒置空出，適合做複合式社會住宅，保留室內、戶外運動設施，更有利當地整體發展。

體育局指出，該場地原規畫引進民間資源重建，去年12月啟動平鎮區運動場館BOT促參前置作業，因顧問公司初步評估財務難以達成損益平衡，市府調整朝複合型社會住宅規畫，並優先規畫室內、外運動設施，包括桌球等綜合球場及舞蹈教室，滿足當地居民運動休閒需求。

都發局表示，為提高該泳池場地資產開發效益，由住宅發展處配合體育局、平鎮區公所共同推動複合型社會住宅整體規畫，未來平鎮複合型社會住宅總樓地板面積逾2萬坪、規畫465戶，設置數百個汽、機車停車位，將保留室內外運動設施場域，後續將加速辦理設計及工程發包作業，該社宅目標預計2031年完工入住，打造宜居社區。

平鎮區平鎮游泳池（見圖）及球場建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影
平鎮區平鎮游泳池（見圖）及球場建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影
平鎮區平鎮游泳池及球場（見圖）建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影
平鎮區平鎮游泳池及球場（見圖）建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影
平鎮區平鎮游泳池（見圖）及球場建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影
平鎮區平鎮游泳池（見圖）及球場建物老舊設施損壞嚴重閒置，市長張善政視察拍板改建「複合式社會住宅」。記者曾增勳／攝影

張善政 桃園 社會住宅 運動 體育

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