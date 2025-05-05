苗栗市「愛心路燈認養」啟動 1盞1年500元專款專用
苗栗市路燈約9000盞，1年500元路燈認養費500元，去年認養率約5成，苗栗市長余文忠籲請踴躍認養，照亮自己也照亮他人，為市民點亮一條安全、平安回家的路，洽詢電話037-331915。
余文忠、苗栗市民代表會主席陳仁杰等人，今天啟動「愛心路燈認養」活動，余文忠表示，苗栗市9000盞路燈，每年電費支出539萬元，去年認養4760盞，認養經費專款專用，繳納電費，及汰換更新節能燈具。
市公所公園路燈管理所指出，長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設等企業，長年熱心支持，每年認養超過200盞路燈，苗栗市中苗里里長邱信雄、苗栗縣不動產開發商業同業公會、宏傳建設開發等單位，也長期認養逾百盞。
余文忠強調認養路燈不僅是善行的展現，更是對城市的關懷與回饋，路燈除了提供照明保障市民夜間通行安全，也有美化街景、亮化城市的效果，市公所期望透過與各里辦公處及社區的合作推廣，深化全民維護公共設施的觀念，打造更宜居的生活環境。
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