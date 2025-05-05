竹縣4.25億打造行政大樓 北埔地標動土「有托育和運動館」

新竹縣北埔鄉公所今天舉辦「綜合行政大樓暨親子公園新建工程動土典禮」，將打造北埔鄉的新地標，北埔鄉綜合行政大樓暨親子公園預定地位於台三線旁，將結合北埔鄉公所、北埔鄉民代表會、北埔鄉戶政事務所等多個公務部門，並規畫客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館，兼顧行政效能與社區多元需求。

此案總經費為4億2500萬元，其中客庄生活交流中心與托嬰空間、運動場館等設施，獲客家委員會核定補助1億1388萬餘元，綜合行政大樓部分獲新竹縣政府補助4000萬元，預計於116年完工，並由曼哈頓建設公司捐建親子公園，可望成為「客家文化共享核心」與「全齡友善社區」。

客家委員會主委古秀妃、新竹縣長楊文科、北埔鄉長莊明增等人都出席動土典禮， 莊明增致詞時提及，北埔鄉綜合行政大樓預定地的土地有賴縣長楊文科的協調。

楊文科也表示，地主為所羅門集團旗下子公司，而該集團榮譽董事長為陳健三，即立委陳超明的哥哥，楊文科與其在竹科時期就相識，在得知北埔鄉有此需求後，也願意配合售地。楊文科也期望，未來新建工程可如期如質完工，並成為北埔鄉的新地標，便利在地鄉親使用、活絡地方發展。