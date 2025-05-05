苗栗縣「廢棄物資源再利用」2案 彭啓明「大力支持」

苗栗縣廢棄物整體處理循環園區、苗栗市垃圾場活化計畫，環境部長彭啓明認同呼應政府想要推的淨零及資源循環，廢棄物擺到對的地方就是資源，表態大力支持，不過，循環園區建議面積還要擴大。

苗栗市垃圾場早期掩埋及堆置大量廢家具，2年發生3次大火，市公所提具活化計畫，5期總經費6.2億元，環境部核定工程設計監造750萬元，此外，縣政府爭取在竹南垃焚化爐旁基地，建置廢棄物整體循環園區，環境部補助350萬元，辦理可行性評估。

立委邱鎮軍安排立法院衛環委員會今天考察，彭啓明率隊到場，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人表示，垃圾場大火造成空氣汙染，焚化爐底渣、飛灰去化，都是大問題，地方也傷腦筋。

縣府環保局局長陳華盛簡報，苗栗市垃圾場啟用50多年，面積10.83公頃，最早的第一區5.11公頃，也發生數次火災，第二區尚在使用中，面積4.35公頃，第三區1公頃多尚未使用，活化預計開挖28萬立方公尺，第一期7萬立方公尺，經費約1億元。

廢棄物整體循環園區面積5公頃，初步規畫底渣分選及飛灰水洗再利用，提供基地填築、道路級配粒料底層，及水泥業或鋼鐵高溫熔融廠使用，擬依促進民間參與公共建設法，BOT結合民間推動。

彭啓明表示，2案與中央想推動的淨零、循環經濟的目標非常一致，不過，園區規模他建議擴大到1、20公頃，例如固態再生燃料（SRF），傳統很散亂去做，可是他去德國或法國，讓人以為是去台積電，垃圾分類再運用SRF，也是淨零的一項部分。