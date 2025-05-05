先儲水！桃市將大規模停水23小時 影響達20萬戶

台水合併辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」等5項相關工程，5月19日8時起至5月20日7時將停水，最長停水達23小時，總停水戶數約20萬戶。桃園市經發局表示，將規畫在停水範圍設置31處飲用水供水站，供民眾就近取水，也呼籲民眾在停水前6小時完成儲水。

經發局表示，停水時間預定從5月19日8時起至5月20日7時，最長停水為23小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；另新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。

桃園市總停水戶數約20萬戶，其中，龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。

經發局表示，已要求台水公司詳列各項工程施作程序、內容及所需時間及復水程序準則，讓市府充分掌握進度，並規畫於桃園市停水範圍設置31處飲用水供水站，供民眾就近取水，此外，市府也將於停水期間成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。

此次停水影響範圍包括龜山區福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、中興里；八德區陸光里、大成里廣福路、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。

大園區三石里、大海里、竹圍里、菓林里；桃園區大有里、汴洲里、三元里、三民里、忠義里、青溪里、春日里、會稽里、檜樂里、大業里、福元里。桃園區中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、大業里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里。

龜山區龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學）。蘆竹區瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。

桃園區中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、大林里、成功里、文中里、文化里、文昌里、文明里、朝陽里、東埔里、東山里、東門里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里。