竹市敬老愛心計程車服務升級 大文山衛星車隊加入

新竹市敬老卡與愛心卡自提供「敬老愛心計程車」服務以來，廣受熱烈響應而供不應求。為有效紓解叫車需求，社會處表示，自今天起再新增大文山衛星車隊，擴大服務能量，讓長輩與身障朋友在日常交通上更加便利、安心。

代理市長邱臣遠表示，市府積極落實市長高虹安「幸福友善」施政策略，敬老卡及愛心卡的擴大使用與服務優化，深受長者及身障朋友期待的重要措施。市府持續積極推動，包含112年擴大使用於台鐵、國道客運、國民運動中心場地借用以及農會消費等多項服務、113年亦擴大於藥局消費，截至目前為止已有44間合作藥局加入。

社會處指出，敬老卡及愛心卡於111年開放使用於計程車搭乘，共有4間車行加入敬老愛心計程車行列，包含台灣大車隊、大都會車隊、紅帥衛星車隊及第一中華車隊，每趟次最高補助100點，使用人次年年攀升，113年達31萬8932人次使用，平均每月服務2萬6578人次。然而，仍有不少長輩與身障朋友反映在尖峰時段難以叫車，影響日常交通安排。為進一步提升服務量能，自今日起，「大文山衛星車隊」正式加入新竹市敬老愛心計程車，擴大服務規模。民眾可透過專線電話03-3501666，或加入Line官方帳號 @dwstaxi，即可輕鬆叫車，讓敬老與愛心服務更即時、更貼心。

社會處說明，設籍新竹市且年滿65歲以上的長者，可至所屬區公所申辦敬老卡電子票卡；而設籍並實際居住於新竹市、且領有市府核發之身心障礙證明的民眾，則可申辦愛心卡電子票卡。每張卡每月提供600點補助（1點相當於1元），可用於搭乘指定交通工具及特定合作場域消費。需特別留意的是，補助點數採「當月使用制」，每月底若尚有剩餘點數將自動歸零，無法累積至次月使用。