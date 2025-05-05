竹市宣布警車加保超額險500萬元 強化員警執勤保障
因應員警執行勤務期間，警用車輛毀損或人員傷害事件時有發生，若賠償金額超出原有保險理賠範圍，往往造成員警個人負擔。為強化保障並減輕壓力，新竹市宣布自續保日起，為所屬警用汽機車加保超額責任險500萬元，讓第一線執勤員警無後顧之憂，勇於查緝不法，全力守護市民安全。
為強化保障並減輕壓力，也持續兌現市長高虹安照顧警察的承諾。警察局表示，根據新制內容，警用汽車（含大型重型機車）於每人傷害醫療部分的理賠上限提高至900萬元，每起事故的傷害理賠總額上限則為1800萬元，財損可獲最高50萬元的理賠。為強化風險承擔力，警局加保超額責任險額度500萬元，機車部分亦同步調整，每人傷害醫療理賠上限為200萬元，每起事故傷害總額上限為400萬元，財損部分與汽車相同，並同樣加保500萬元超額責任險。
警察局說明，若不幸發生交通事故，保險公司將依實際損害情形啟動理賠機制。以汽車事故為例，若造成人員受傷，每人最高可獲900萬元理賠，但累計不得超過1800萬元；若涉及車輛財產損失，則依實際車損金額計算，最高理賠總額可達550萬元。提供員警實質保障，減少其因公執勤而衍生的後續經濟壓力。
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