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當心檢舉達人！ 蹲點國道西湖服務區拍亂丟菸蒂達630件 可進帳12萬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣環保局今年起提高亂丟菸蒂獎金比例，1到4月受理檢舉暗中，有單一檢舉人在國道3號西湖服務區檢舉達630件。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣環保局今年起提高亂丟菸蒂獎金比例，1到4月受理檢舉暗中，有單一檢舉人在國道3號西湖服務區檢舉達630件。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府配合環境部推行「菸蒂不落地」政策，去年底公告施行，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例由10％提高為20％；經統計今年1到4月已受理亂丟菸蒂1149件，其中有1名檢舉人在國道3號西湖服務區共檢舉了630件，換算可進帳12萬餘元。

苗栗縣環保局頒布檢舉違反廢棄物清理法的獎金，曾高達實收罰鍰的50％，其中以檢舉亂丟菸蒂為最大宗，每年檢舉案件超過1萬件，甚有檢舉人靠此年收入破百萬元，網傳檢舉達人出沒熱點也讓民眾警惕不已，但同時也常衍生糾紛。

縣府2021年11月參考其他縣市作法將檢舉獎金調降為10％，件數因此大縮水。不過，環境部長彭啟明上任之後，宣布推行「菸蒂不落地」，苗縣環保局再度修正獎勵辦法，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例提高為20％，於去年12月11日公告施行。

環保局統計，今年1到4月受理檢舉亂丟菸蒂件數達1149件，較去年同期的43件暴增近27倍；其中有單一檢舉人在國道3號西湖服務區就檢舉了630件，若經審查成案，以每件裁罰1200元，扣除20％稅金，共可進帳12萬960元獎金。

環保局表示，除亂丟菸蒂獎金提高，亂丟垃圾包更提高為罰鍰50％，每件最高3000元，但今年1到4月僅受理7件，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同打擊街頭亂丟垃圾包。

國道 環保局 苗栗縣

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