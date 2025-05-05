快訊

虐死剴剴…保母劉彩萱傳Line超渡 「疏文」求免入監、免高額求償金

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

桃園首尊黑色翅膀黑虎將軍開光 龍元宮神龍鬧鎮啟動

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（左）主持龍潭區龍元宮黑虎將軍開光入神，黑虎將軍神將進駐龍元宮。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左）主持龍潭區龍元宮黑虎將軍開光入神，黑虎將軍神將進駐龍元宮。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區龍元宮今天上午舉辦黑虎將軍開光儀式，由副市長蘇俊賓主持開光入神，代表黑虎將軍神將進駐龍元宮，成為武財神座下賜福護財、守護孩童的全新神將，蘇並宣布2025神龍鬧鎮啟動，本月18日起展開慶祝神農大帝聖誕活動，為今年神龍鬧鎮文化活動拉開序幕。

龍元宮奉祀神農大帝五穀爺，為龍潭信仰中心，繼去年慶祝200周年活動後，今年廟方新增黑虎將軍神將入陣，蘇俊賓與市議員徐玉樹、劉熒隆和龍元宮主委林錦浪等地方人士陪同，為黑虎將軍開光，在信眾和地方人見證，黑虎將軍神將正式進駐龍元宮。

蘇俊賓表示，台灣傳統的廟宇信仰與文化，引進新的力量可能代代相傳，建立好的模式，也是龍元宮正在做的事情，龍元宮嘗試創新、設計，不斷在傳統廟宇文化進行世代對話，將長輩流傳的故事，用新創的方式，讓年輕人、甚至小朋友看得懂，也讓外國遊客認識在地的文化、讓年輕族群回歸接受，令人非常佩服。

這尊黑虎將軍神將由台灣塑神藝師李育昇操刀，結合廟內信仰圖像重新演繹，以現代複合媒材輕量化打造，呈現威嚴、親和的台味電氣神將，為全台首尊黑色翅膀的黑虎爺神將，寓意「如虎添翼」、「財氣飛來」，肩膀與腹部鑲嵌台灣原生種貓科石虎圖騰，象徵守護兒童與生態環境的雙重神能。

神將臉部設計保有萌態與神威，身上貼金掐金工藝打造火紋虎斑，象徵2025年旺財吉兆，神將胸前懸掛一對極具趣味與寓意的刺繡飄帶，上書「拈虎鬚大發財、摸虎尾保安康」，展現信仰、創意與藝術的巧妙交織，為黑虎將軍增添新世代文化辨識度與在地美感。

龍元宮今年與市府民政局、客家局及青年合作，慶祝本月23日（農曆4月26日）神農大帝聖誕，廟方自18日舉辦神龍鬧鎮活動，維持既有傳統，串聯文化、產業與觀光元素，黑虎將軍神將首度入陣參加巡境，與兄弟廟大溪永昌宮進行22公里會香祈福遶境，封街舉辦市集和街道塗鴉，讓親子探索廟街故事，夜戲神龍以新型態酬神夜戲結合多元音樂與街頭表演，再現舊時廟口雜耍熱鬧感，活絡地方經濟。

桃園市副市長蘇俊賓（左）主持龍潭區龍元宮黑虎將軍開光入神，黑虎將軍神將進駐龍元宮。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左）主持龍潭區龍元宮黑虎將軍開光入神，黑虎將軍神將進駐龍元宮。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（中）宣布龍元宮今年神龍鬧鎮啟動，與民代、地方人合影拉開序幕。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（中）宣布龍元宮今年神龍鬧鎮啟動，與民代、地方人合影拉開序幕。記者曾增勳／攝影

信仰 桃園 蘇俊賓

延伸閱讀

職災死亡逾半數是新人 蘇俊賓籲職安法修法應正視

110年歷史龍潭龍舟賽蘇俊賓點睛 今年大溪隊能否3連霸？精彩可期

賴清德稱戰獨裁應去天安門 蘇俊賓批：逞口舌之快

三清紀錄片明桃園首映 蘇俊賓：發揚台灣信仰文化之美

相關新聞

竹市敬老愛心計程車服務升級 大文山衛星車隊加入

新竹市敬老卡與愛心卡自提供「敬老愛心計程車」服務以來，廣受熱烈響應而供不應求。為有效紓解叫車需求，社會處表示，自今天起再...

竹市宣布警車加保超額險500萬元 強化員警執勤保障

因應員警執行勤務期間，警用車輛毀損或人員傷害事件時有發生，若賠償金額超出原有保險理賠範圍，往往造成員警個人負擔。為強化保...

當心檢舉達人！ 蹲點國道西湖服務區拍亂丟菸蒂達630件 可進帳12萬

苗栗縣政府配合環境部推行「菸蒂不落地」政策，去年底公告施行，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例由10％提高為20％；經統計今年1到4...

桃園首尊黑色翅膀黑虎將軍開光 龍元宮神龍鬧鎮啟動

桃園市龍潭區龍元宮今天上午舉辦黑虎將軍開光儀式，由副市長蘇俊賓主持開光入神，代表黑虎將軍神將進駐龍元宮，成為武財神座下賜...

省道首設「雙色溫」路燈發想來自桃園 全桃園已1667處

交通部祭出改善道安三支箭，選定全台7處省道路口首度設置路段黃光、路口白光的「雙色溫」路燈。雙色溫路燈是來自桃園市政府發想...

星期評論／失控的農地違建 燒出管理漏洞

上個月16日，湖口鄉一處鐵皮倉庫火警，燒出新竹縣農地違建管理的嚴重漏洞。該倉庫縱然曾遭強拆，但內部存放的有害廢液與廢棄物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。