桃園首尊黑色翅膀黑虎將軍開光 龍元宮神龍鬧鎮啟動

桃園市龍潭區龍元宮今天上午舉辦黑虎將軍開光儀式，由副市長蘇俊賓主持開光入神，代表黑虎將軍神將進駐龍元宮，成為武財神座下賜福護財、守護孩童的全新神將，蘇並宣布2025神龍鬧鎮啟動，本月18日起展開慶祝神農大帝聖誕活動，為今年神龍鬧鎮文化活動拉開序幕。

龍元宮奉祀神農大帝五穀爺，為龍潭信仰中心，繼去年慶祝200周年活動後，今年廟方新增黑虎將軍神將入陣，蘇俊賓與市議員徐玉樹、劉熒隆和龍元宮主委林錦浪等地方人士陪同，為黑虎將軍開光，在信眾和地方人見證，黑虎將軍神將正式進駐龍元宮。

蘇俊賓表示，台灣傳統的廟宇信仰與文化，引進新的力量可能代代相傳，建立好的模式，也是龍元宮正在做的事情，龍元宮嘗試創新、設計，不斷在傳統廟宇文化進行世代對話，將長輩流傳的故事，用新創的方式，讓年輕人、甚至小朋友看得懂，也讓外國遊客認識在地的文化、讓年輕族群回歸接受，令人非常佩服。

這尊黑虎將軍神將由台灣塑神藝師李育昇操刀，結合廟內信仰圖像重新演繹，以現代複合媒材輕量化打造，呈現威嚴、親和的台味電氣神將，為全台首尊黑色翅膀的黑虎爺神將，寓意「如虎添翼」、「財氣飛來」，肩膀與腹部鑲嵌台灣原生種貓科石虎圖騰，象徵守護兒童與生態環境的雙重神能。

神將臉部設計保有萌態與神威，身上貼金掐金工藝打造火紋虎斑，象徵2025年旺財吉兆，神將胸前懸掛一對極具趣味與寓意的刺繡飄帶，上書「拈虎鬚大發財、摸虎尾保安康」，展現信仰、創意與藝術的巧妙交織，為黑虎將軍增添新世代文化辨識度與在地美感。