省道首設「雙色溫」路燈發想來自桃園 全桃園已1667處

交通部祭出改善道安三支箭，選定全台7處省道路口首度設置路段黃光、路口白光的「雙色溫」路燈。雙色溫路燈是來自桃園市政府發想首創，曾獲得交通部道安創新貢獻獎，桃園市養工處今年持續針對醫院周邊、易肇事與民眾反映危險路口換裝，今年6月底目標全市完成1912處，提升路口安全。

桃園市養工處指出，路口交通事故多在夜間發生，養工處發想利用路段黃光、路口白光的雙色溫配置，可使駕駛人在長途駕駛時較不易疲勞，並且可以在準備進入路口時直接感受到色溫變化，進而促使駕駛注意前方狀況，增加反應時間。

養工處有鑒於雙色溫試辦期間，發現夜間肇事率有顯著下降，去年1月起優先完成桃園市轄內重要、易肇事、通學周邊路口的雙色溫換裝，總共完成1572處的雙色溫路口。今年持續針對醫院周邊、易肇事與民眾反映危險路口換裝，到1月底共完成1667處。

究竟雙色溫路口帶來的前後差異為何？養工處說明，透過警察局提供的肇事資料，統計2023年及2024年全市的雙色溫路口肇事案件數量，發現肇事案件下降約3成，顯示雙色溫路口對於夜間交通安全有明顯的成效，

針對交通部今年也開始運用雙色溫設置，改善省道路口照明，並評估擴大辦理。桃園市養工處樂見其成，並表示桃園市近年持續擴大增設，依據交通局提供的易肇事路口資料派工設置，預計今年6月底前，在全市可完成1912處雙色溫路口，未來也將繼續針對新的易肇事路口來進行改善。