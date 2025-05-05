老違建漏水可修了 桃園通過新法可申請修繕

桃園許多老舊違建面臨漏水問題，卻難以合法修建，導致居民困擾。桃市府近日通過「桃園市舊違章建築修繕處理辦法」，明訂1996年8月15日以前的舊違章建築可申請修繕許可，進行必要維修。民代樂觀其成，也盼市府積極都更，讓弱勢住戶住得更安心。

據統計，桃園市目前查報列管的違建數7.4萬件，既存違建高達6.1萬件。既存違建若要修繕，屋主可能會涉及成為施工中違建，但未拆除前若不修繕漏水、破損，恐又有安全疑慮，造成屋主兩難。

建管處長莊敬權說，此次修法絕非鼓勵違建，而是過渡性措施，讓早年在建築法、都市計畫未完備前，無法取得合法建物的所有人，居住權獲基本保障；舊違章建築修繕須事先取得桃園建管處的許可才能動工，完工後需檢具相關資料送備查，確保修繕過程有所管控。

議員李宗豪說，龜山許多早年興建的房屋使用鐵皮屋頂，牆面水泥或紅磚未粉刷，導致長年漏水或壁癌，又因基地不整等問題無法補照，只能用帆布或是塑膠布簡單遮蔽；若能依新法合規修繕，可提高居住安全性，但也建議市府整合跨局處資源協助經濟弱勢，長期能朝都市更新方式開發。

建管處指出，新修辦法允許舊違章建物可必要修繕，非主結構部分可翻新如屋頂板、屋瓦、牆面板，主結構如基礎、梁柱、承重牆、樓地板等變更，則不得超過原建物現況的一半，若擅自替舊違章建築新建、增建、改建或修建，將依以新違章建築論處。