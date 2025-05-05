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苗縣高鐵特區1.5公里路3種速限 道安會報列管至改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路約1.5公里長路段，速限有每小時35、40、50公里版本。記者范榮達／攝影
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路約1.5公里長路段，速限有每小時35、40、50公里版本。記者范榮達／攝影

高鐵苗栗站重要聯絡道路後龍鎮新港三路，在高鐵特定區內約1.5公里長路段，速限卻出現每小時35、40、50公里3種版本，縣府參議趙清榮認為「哪有這種路？」道安會報將列管至改善為止，縣府交通工務處表示會研議。

後龍鎮新港三路在台1線、台13甲線（尖苗公路）間總長4公里多，路旁有英才書院、客家圓樓等景點，也銜接高鐵苗栗站前高鐵六路的重要聯絡道路，但其中位於高鐵三路、建興路間1.5公里路段，有3種速限版本。不少用路人都感覺錯愕，「遵守速限，不知道要怎麼開？」

新港三路疑因10多年前特定區開發施工時設定速限，高鐵三路口東行速限50公里、西行40公里，高鐵六路口東行35公里、西行40公里；竹苗區車輛事故鑑定會去年受理1件新港三路車禍案，函文後龍鎮公所釐清速限才赫然發現速限不一，公所去年7月道安會報雖有提案，但至今沒有改變。

「路況幾乎一樣，速限卻東一截、西一截。」趙清榮認為，即使是當初開發施工的規範，時空因素改變，也早該依相關標準修改，而且反映9個月了，3種速限標誌還高懸在路口交通號誌桿，道安會報將列管至改善。

縣府交工處指出，1.5公里的一段路3種速限版本，確實是不多見，將與相關單位了解原因，研議是否統一。

客家圓樓 速限 高鐵

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