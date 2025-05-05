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星期評論／失控的農地違建 燒出管理漏洞

聯合報／ 本報記者郭政芬
新竹縣湖口鄉一處鐵皮倉庫上月16日火警，意外燒出違建漏洞。圖／湖口鄉長吳淑君提供
新竹縣湖口鄉一處鐵皮倉庫上月16日火警，意外燒出違建漏洞。圖／湖口鄉長吳淑君提供

上個月16日，湖口鄉一處鐵皮倉庫火警，燒出新竹縣農地違建管理的嚴重漏洞。該倉庫縱然曾遭強拆，但內部存放的有害廢液與廢棄物，因處理計畫不完整、工廠易主等狀況未清運，釀災徒增環境危害，縣府高呼鐵腕重罰同時，更應結構性從3大方向改革治本，解決違建沉痾。

湖口鄉8.4萬人為全國第一大鄉，工商業繁榮卻也因廠房外溢，導致農地違建激增，全縣數量居首，竹北市西區與寶山鄉農地違建數緊隨其後。

居民不滿這類農地長違建甚至偽造門牌取得電表和用水，相關單位查報違建時常遇鐵門深鎖，總在火災後才知存放大量危險物質，猶如不定時炸彈。

新竹縣政府2023年曾祭出鐵腕，高調強拆多處違建，但時隔2年，違章建築仍如雨後春筍冒出。直到近期湖口鐵皮倉庫火警形成輿論壓力，縣府態度再度強硬，強調未來若有嚴重違反土地使用規定，將依法重罰30萬元，限期1個月改善，不改善連續開罰，情節嚴重者將移送法辦。

然而，農地違建僅靠重罰和強拆，根本不足以解決問題，背後凸顯的正是制度漏洞且長期欠缺有效管理，亟待對症下藥改革。首要「加強跨部門協調」，確保違建拆除與汙染物清運同步進行，避免留下後患，引起災禍更難以收拾。

第二須「嚴格把關門牌與水電申請」，違建代表無使照、建照，監管審查機制應更為嚴謹，發現疑有違建立刻舉報，否則有人謀不臧之嫌；第三是刻不容緩「建立公開透明的舉報和查核系統」，鼓勵全民舉報、鄉鎮市公所積極查核，讓違建在初期就加以剷除，減少後續執法成本。

尤其湖口鐵皮倉庫非單純的農地違建，非法堆置廢棄物未強制清除，早已種下汙染因子，此次失火釀災是替「失控的農地違建」敲響一記沉痛的警鐘，縣府不該被動消極，唯有將鐵腕政策與長期治理結合，才是真正替地方產業的健康成長奠定堅實基礎。

廢棄物 農地 違建

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