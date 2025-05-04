桃園宇內溪溫泉泡湯新秘境誘人 5/7起下午場延至4時

桃園市政府開發復興區北橫溫泉觀光，今年新完成宇內溪溫泉戲水區試營運兩周以來，新泡湯秘境吸引不少遊客，觀光基金會副執行長陳信守今天下午表示，試營運狀況良好，5月 7日起泡湯時間延長至下午4時。

宇內溪溫泉水質為碳氫鈉泉，是一種透明無色的溫泉，泡湯後能使肌膚變得特別細嫩和光滑，也被稱為美人湯，宇內溪溫泉戲水區試營運自4月底至5月31日止，市政府觀旅局預計 6 月 1 日開幕營運，結合宇內溪開放夏日戲水，冬夏季宇內溪溫泉戲水區擴大營運，將是小烏來全年度適合旅遊泡湯新景點。

市府觀旅局為促銷宇內溪溫泉戲水區打響溫泉和名度，委由桃園市觀光發展基金會營運，提供民眾遊客體驗，試營運期間每天兩梯次總量管制進場數量，上午場10時至12時、下午1時至3時，溫泉池總量管制35人為上限，期間遊客購買小烏來風景區門票，參觀天空步道、天空繩橋之外，另可前往字內溪溫泉池免費泡湯。

宇內溪溫泉戲水區委由桃園市觀光發展基金會經營，陳信守表示，試營運兩周來，宇內溪溫泉池平日吸引平均150人體驗、假日平均超過200人以上，試營運並徵詢民眾意見，發現民眾對小烏來景點增加溫泉滿意。