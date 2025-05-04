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告別漏水夢魘！桃園新法允許1996年前違建合法整修

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
老舊違建難以合法修建，桃市府通過「桃園市舊違章建築修繕處理辦法」，明訂1996年8月15日以前的舊違章建築可申請修繕許可。圖為屋頂破損窗框損壞的老違建。圖／桃園市建管處提供
老舊違建難以合法修建，桃市府通過「桃園市舊違章建築修繕處理辦法」，明訂1996年8月15日以前的舊違章建築可申請修繕許可。圖為屋頂破損窗框損壞的老違建。圖／桃園市建管處提供

桃園許多老舊違建面臨漏水問題，卻難以合法修建，導致居民困擾。市府上周通過「桃園市舊違章建築修繕處理辦法」，明訂1996年8月15日以前的舊違章建築可申請修繕許可，進行必要維修。民代樂觀其成，也盼市府積極都更，讓弱勢住戶住得更安心。

據統計，桃園市目前查報列管的違建數7.4萬件，既存違建約6.1萬。過去既存違建若要修繕，屋主可能會觸犯施工中違建的規定，但在未拆除前不修繕，恐怕又會產生安全堪慮，造成屋主兩難。

建管處長莊敬權表示，此次修法絕非鼓勵違建，而是過渡性措施，讓早年在建築法、都市計畫未完備前，無法取得合法建物的所有人，居住權獲基本保障；經了解，老舊違建住屋問題，多為屋頂漏水、牆面破損，不少案件位處狹窄巷弄，房屋基地畸形，難以取得合法修建。

莊敬權表示，新修辦法允許舊違章建物進行必要修繕，非主結構部分可全面翻新，包含屋頂板、屋瓦、牆面板，解決長期漏水問題；針對主結構如基礎、樑柱、承重牆、樓地板等變更，則不得超過原建物現況的一半；另，舊違章建築修繕須事先取得桃園建管處的許可才能動工，完工後需檢具相關資料送備查，確保修繕過程有所管控。

莊敬權強調，依該辦法，舊違章建築雖可准予修繕，但不得新建、增建、改建或修建，若民眾違反規定，將以新違章建築論處，呼籲市民若有建築需求，仍應循正規管道申請建築執照。

議員李宗豪表示，龜山許多房屋為50至60年代自力造屋，屋頂使用鐵皮，牆面水泥或紅磚未粉刷，導致長年漏水或壁癌，又因基地不整等問題無法補照，只能用帆布或是塑膠布簡單遮蔽，若能依新法合規修繕，可望提高安全性跟居住品質，建議市府可針對經濟弱勢，結合跨局處資源協助，也希望長期能朝都市更新方式開發，讓住戶不只能勉強居住，更能住得安全。

老舊違建難以合法修建，桃市府通過「桃園市舊違章建築修繕處理辦法」，明訂1996年8月15日以前的舊違章建築可申請修繕許可。圖為無法補照的老房與殘破的屋頂違建。圖／桃園市建管處提供
老舊違建難以合法修建，桃市府通過「桃園市舊違章建築修繕處理辦法」，明訂1996年8月15日以前的舊違章建築可申請修繕許可。圖為無法補照的老房與殘破的屋頂違建。圖／桃園市建管處提供

建築 桃園 違建

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