提昇敬老愛心計程車服務量能 竹縣派遺車隊再加一

為鼓勵長者及行動不便縣民走出家門、參與社交，新竹縣政府推出敬老愛心卡搭乘公車、台鐵、國道客運、計程車，並可用於運動健身，其中，2022年9月開辦的敬老愛心計程車，因為便利和可及性獲得熱烈回應，2年半以來搭乘人次成長10倍，縣府今宣布，5月5日起新增大文山衛星派遺車隊加入竹縣敬老愛心計程車，計程車簽約數量將增加162輛、總數達2519輛提供服務。

縣府社會處表示，原本和縣政府簽約的敬老愛心計程車隊包括台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊、第一中華衛星大車隊等四家，簽約計程車為2357輛。經統計，2022年9月開辦當月搭乘計1577人次，今年3月當月搭乘計1萬6563人次，搭乘人次倍增，縣府的補助金額也從15萬7117元成長為165萬2407元。

社會處說明，敬老敬老愛心計程車搭乘要點，包括上、下車地點之一須在桃竹竹苗等區域，補助金額高於6都、單趟最多補助敬老心卡100點。另外，依老人福利法第25條及身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具優待實施辦法第2條規定，長者及持有身心障礙證明的縣民搭乘國內大眾運輸工具享有半價優待。