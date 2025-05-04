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哪有這種路？1段路3速限 苗栗道安會報列管至改善為止

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，道安會報將列管至改善為止。記者范榮達／攝影
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，道安會報將列管至改善為止。記者范榮達／攝影

高鐵苗栗站重要聯絡道路後龍鎮新港三路，特定區內約1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，縣政府參議趙清榮認為「哪有這種路」？道安會報將列管至改善為止，縣府交通工務處表示會研議。

後龍鎮新港三路在台1線、台13甲線（尖苗公路）間4公里多，路旁有英才書院、客家圓樓等景點，也是高鐵苗栗站前高鐵六路的重要聯絡道路，但其中特定區高鐵三路、建興路間1.5公里路段，有3種速限版本，趙清榮覺得不可思議。

新港三路在特定區速限，疑因10多年前特定區開發施工時設定，高鐵三路口東行速限50公里，西行40公里，高鐵六路口東行35公里，西行40公里，竹苗區車輛事故鑑定會去年受理一件後龍鎮新港三路車禍案，函文公所釐清速限才「赫然」發現，後龍鎮公所於去年7月道安會報提案，但至今沒有改變。

許多用路人對於新港三路的3種速限錯愕，沒有碰過警察在這個路段取締超速，比較沒有感覺，也不會特別去注意，不過，如果開車走新港三路，遵守速限還不知道要怎麼開？

「哪有這種路」？趙清榮說，路況幾乎一樣，速限卻東一截、西一截，即使是當初開發施工的規範，時空因素改變，也早該依相關標準改了，而且反映9個月了，3種速限標誌還高懸在路口交通號誌桿，道安會報將列管至改善。

交工處指出，1.5公里的一段路3種速限版本，確實是不多見，將會與相關單位，了解設定的緣由，如果原因已經滅失，將就路寬、交通量等考量，研議是否統一速限。

高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，道安會報將列管至改善為止。記者范榮達／攝影
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，道安會報將列管至改善為止。記者范榮達／攝影
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，道安會報將列管至改善為止。記者范榮達／攝影
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里版本，道安會報將列管至改善為止。記者范榮達／攝影

客家圓樓 速限 高鐵

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